台南市長民調領先林俊憲 謝龍介曝：黨快談定提名辦法了

距離2026九合一選舉約剩1年時間，其中台南市長部分，民進黨方面有立委陳亭妃和林俊憲爭取黨內提名，國民黨則有立委謝龍介和前立委陳以信角逐。今（24）日《TVBS》公布最新民調，謝龍介對上陳亭妃時輸了13個百分點，但對上林俊憲則是贏3個百分點。對此，謝龍介表示，這份民調很有參考價值，同時也提到，「我有訊息，（國民黨）很快就會談定（提名辦法）了」。

國民黨立委謝龍介。（圖／中天新聞）

根據《TVBS》最新民調顯示，若民進黨推派陳亭妃參選台南市長，與國民黨謝龍介對決，陳亭妃支持度為47%，與今年九月的調查相比，回升6個百分點，謝龍介的支持度則為34%，相比略減2個百分點，另外19%受訪者未決定，雙方差距則從5個百分點增加至13個百分點。

同份民調顯示，如果民進黨推派立委林俊憲參選台南市長，與國民黨的謝龍介對決，謝龍介支持度較今年二月略減3個百分點至41%，林俊憲的支持度則是增加6個百分點至38%，雙方仍舊維持3個百分點的差距。另外有21%受訪者未決定。

民進黨立委陳亭妃。（圖／陳亭妃臉書）

對於這份民調結果，謝龍介今日下午受訪時回應，民進黨他們兩位初選打到今天，剛好是1年10個月，各自都花了上億元經費，我們當然沒有那種資源這麼打，因為他們認為，只要在黨內初選贏了，就能贏得台南市長，所以就把所有資源都用下去。

謝龍介提到，他這段期間在基層走訪，感受到台南鄉親想要改變，但這份民調也有很多參考數據有一些變化，所以該去補強的，接下來也會開始動作。

另外民調還顯示，民眾黨認同者對於謝龍介有59%支持，和9月調查相比時下滑11個百分點，但仍高於陳亭妃的29%，媒體詢問謝龍介，剛才提到補強部分，是否就在於小草的支持度？

民進黨立委林俊憲。（圖／林俊憲臉書）

謝龍介表示，這部分要尊重國民黨和民眾黨中央，目前尚未談到這裡，但他相信應該很快就會談定，「我有訊息，很快就會談定了，很快來提名以後，尤其我跟他們（民眾黨）幾位候選人、地方黨部都有接觸，而且過去都有合作過，所以應該很快就會展現出藍白合氣勢，相信藍白合之後，民調會有所改變，有一個新的局面」。

