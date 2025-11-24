ＴＶＢＳ台南市長民調 謝龍介贏林俊憲3% 輸陳亭妃

2026台南市長爭霸戰，國民黨有立委謝龍介（上起）與前立委陳以信宣布角逐，民進黨則有立委陳亭妃、林俊憲爭取提名。

二０二六台南市長選舉，民進黨立委陳亭妃和林俊憲爭取黨內提名互不相讓，國民黨則有布局已久的立委謝龍介和前立委陳以信角逐。根據ＴＶＢＳ公布的最新民調，若民進黨推派陳亭妃對決謝龍介，陳亭妃支持度為百分之四十七，領先謝龍介的三十四；如果民進黨由林俊憲出線，兩者支持度分別為三十八和四十一，謝龍介領先林俊憲三個百分點。

ＴＶＢＳ民調中心公布最新調查顯示，若民進黨推派陳亭妃參選台南市長與謝龍介對決，陳亭妃支持度為百分之四十七；與今年九月的調查相較，回升六個百分點。謝龍介的支持度則為百分之三十四，略減兩個百分點，另外一成九未決定。雙方差距由五個百分點擴大為十三個百分點。

如果民進黨由林俊憲出線和謝龍介對決，謝龍介支持度較今年二月略減三個百分點至百分之四十一，林俊憲的支持度則增加六個百分點至百分之三十八，雙方差距減少至三個百分點。另外兩成一未決定。

這項民調顯示，如果國民黨推派陳以信與陳亭妃競選，陳亭妃的支持度為百分之六十，大幅領先陳以信的百分之十三，雙方差距達四十七個百分點，另外兩成六未決定。如果陳以信與林俊憲對決，有百分之四十五的台南市民支持林俊憲，陳以信支持度為百分之二十，雙方差距二十五個百分點，另外三成五未決定。

這項調查是ＴＶＢＳ民意調查中心於十七至二十日晚間進行，成功訪問有效樣本一千零一十三位，在百分之九十五的信心水準下，抽樣誤差為正負三點一個百分點以內。