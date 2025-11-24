ＴＶＢＳ台南市長民調 謝龍介贏林俊憲3% 輸陳亭妃
(記者林雪娟攝)
記者康子仁、林雪娟∕綜合報導
二０二六台南市長選舉，民進黨立委陳亭妃和林俊憲爭取黨內提名互不相讓，國民黨則有布局已久的立委謝龍介和前立委陳以信角逐。根據ＴＶＢＳ公布的最新民調，若民進黨推派陳亭妃對決謝龍介，陳亭妃支持度為百分之四十七，領先謝龍介的三十四；如果民進黨由林俊憲出線，兩者支持度分別為三十八和四十一，謝龍介領先林俊憲三個百分點。
ＴＶＢＳ民調中心公布最新調查顯示，若民進黨推派陳亭妃參選台南市長與謝龍介對決，陳亭妃支持度為百分之四十七；與今年九月的調查相較，回升六個百分點。謝龍介的支持度則為百分之三十四，略減兩個百分點，另外一成九未決定。雙方差距由五個百分點擴大為十三個百分點。
如果民進黨由林俊憲出線和謝龍介對決，謝龍介支持度較今年二月略減三個百分點至百分之四十一，林俊憲的支持度則增加六個百分點至百分之三十八，雙方差距減少至三個百分點。另外兩成一未決定。
這項民調顯示，如果國民黨推派陳以信與陳亭妃競選，陳亭妃的支持度為百分之六十，大幅領先陳以信的百分之十三，雙方差距達四十七個百分點，另外兩成六未決定。如果陳以信與林俊憲對決，有百分之四十五的台南市民支持林俊憲，陳以信支持度為百分之二十，雙方差距二十五個百分點，另外三成五未決定。
這項調查是ＴＶＢＳ民意調查中心於十七至二十日晚間進行，成功訪問有效樣本一千零一十三位，在百分之九十五的信心水準下，抽樣誤差為正負三點一個百分點以內。
其他人也在看
金正恩談處決姑丈細節 脫北官員揭「金氏王朝」暗黑內幕
北韓金氏王朝的極權統治手段最近又有新內幕，一名逃亡到南韓的前北韓官員發表新書，揭露北韓權力核心的運作模式，包括金氏家族的私生活，以及震驚世人的血腥處決都一一曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
解放軍已做好攻台準備？美國會報告驚曝：能在幾小時內實施封鎖
即時中心／高睿鴻報導隨著政經及軍事實力蒸蒸日上，中國武力犯台的野心，也越來越難以掩藏。據悉，美國國會近期收到來自「美國—中國經濟與安全審查委員會（USCC）」的2025年度報告，當中特別提到，中國已大幅強化「幾乎沒有預警的情況下，突然封鎖、侵入台灣」的能力；甚至還有美方、台方官員評估，解放軍有能力在「數小時內」就完成封鎖。民視 ・ 1 天前
宏國白蝦雪崩！傳想與台復交 藍委：快動作
[NOWnews今日新聞]台灣前邦交國宏都拉斯即將在11月30日進行總統大選，其中兩名反對派候選人提出與台灣恢復邦交訴求當成政見。主要就是因為宏都拉斯與台灣斷交後，轉而和中國建交，但卻重擊國家重要產業...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
徐榛蔚將屆滿 吉安鄉長游淑貞力拚接班
[NOWnews今日新聞]花蓮縣長徐榛蔚已連任2屆將屆滿，外界關注接班人選，今（23）日有媒體報導，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢也動作積極。國民黨方面，除非有...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鄭麗文回雲林力挺「最強棒」 曾支持郝龍斌的張家陣營全面歸隊
國民黨主席鄭麗文回到雲林故鄉，與過去力挺對手郝龍斌的「雲林張家」重修舊好，大讚立委張嘉郡是「最強棒」，支持她參選下屆雲林縣長！鄭麗文強調，先前黨主席之爭只是君子之爭，如今黨內已將恩怨翻篇，團結一致為了2026年大選共同努力。此次互動顯示，國民黨正積極整合黨內資源，凝聚共識，以迎接未來選戰挑戰。TVBS新聞網 ・ 1 天前
中日衝突延燒 美國公開挺日 台灣支持水產
日本首相高市早苗的涉台言論，引爆中日關係全面惡化，戰火更延燒到南韓。中國政府宣布，高市早苗錯誤言論，破壞中日韓合作基礎，因此取消下週的三方文化交流會議。對於北京當局刻意升級事態，美國國務院強烈警告不可縱容中國的霸凌行為，也透過駐日大使公開表示挺日到底。台灣也大動作伸出援手，總統賴清德呼籲國民一同享用日本水產；而衛福部食藥署在剛剛最新公告，即日起全面取消福島食品進口限制，回歸一般邊境管制。TVBS新聞網 ・ 11 小時前
中國國民黨黨慶誌慶 洪秀柱揭「當前台灣兩股危險力量」
今（24）日是中國國民黨黨慶，國民黨前主席洪秀柱於臉書發文，強調「兩岸同屬一中」的政治立場，並批評日本首相高市早苗的「冒進言行」和賴清德政府的「無能與失策」。中天新聞網 ・ 13 小時前
反對近親通婚 醫：畸形兒案例多、勿忽視健保負擔
（中央社記者陳婕翎台北24日電）立法院建議研議將旁系血親禁婚範圍適度限縮至四親等以內可行性。醫界人士認為，表兄弟姐妹通婚生出畸形兒案例屢見不鮮，對家庭造成衝擊、增健保負擔，立法應具前瞻與穩定性。中央社 ・ 7 小時前
賴清德發文「不該緬懷共諜」 鄭麗文：國家英雄不應做為政黨攻擊工具
國民黨主席鄭麗文日前出席統派舉辦白色恐怖追思活動，追思對象竟包含共諜將領吳石，昨總統賴清德臉書發文向黃百韜及當年為國犧牲的烈士，致上最高的敬意並表示應緬懷國軍官士兵袍澤，不是共諜。對此鄭麗文今（23）日受訪表示，不應把國家英雄做為政黨攻擊工具，更不該被政治消費。自由時報 ・ 1 天前
中國海上軍事動作頻頻 演訓時間加碼再加碼 小泉視察西南諸島防衛據點 持續強化列島防衛 明槍易躲暗箭難防？！ 北京資助「琉球學」操作主權輿論｜全球聊天室｜#鏡新聞
中日關係緊張情勢不斷擴大。中國在靠近日本的渤海、黃海海域連續發布多波軍事演訓，被視為回應日本首相高市早苗的台海言論。北京多年來在釣魚台周邊的灰色地帶行動，也持續升高。面對中國軍力壓力，日本也不斷強化西南諸島防衛。防衛大臣小泉進次郎也親自視察宮古島、石垣島、與那國島等基地。 除軍事行動外，中國還透過歷史敘事與外交話語發動輿論戰，包括推動「琉球地位未定論」研究，以及引用《聯合國憲章》敵國條款指日本「軍國主義復活」。 在中方強勢恫嚇下，日本也加深與美國合作，但面對川普政府風格，如何與盟友協調一致應對，將成為未來印太安全局勢的關鍵。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 46 分鐘前
高市早苗「台灣有事」言論會讓中日關係「政冷經也冷」嗎？
本月因高市早苗「台灣有事」的言論引發的紛爭，使得「政冷經熱」有可能轉變為「政經俱冷」的新局面。中國短短幾天之內，報復措施頻密——暫停日本水產進口、停止牛肉進口磋商、發佈旅遊和留學警告。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
高市早苗別退讓！美學者曝中國目的：日本中立化
高市早苗別退讓！美學者曝中國目的：日本中立化EBC東森新聞 ・ 1 小時前
若2026藍白新北共推黃國昌？藍議員曝內參民調喊：我會怕死啦
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰。國民黨新北市議員林金結拿出一份內參民調說，若藍白共推黃國昌選新北「我會怕死啦」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
外委會通過譴責中國案"藍白缺席" 王定宇:是不敢 還是不願
政治中心／綜合報導民進黨外交國防委員會通過2項譴責案，痛斥中國又"刻意曲解聯大2758號決議文"；另一項譴責案則是針對中方日前公布我國資通電軍人員個資。但這次推動譴責案的又都是綠委，會議主席王定宇質疑"藍白是不是不敢譴責中國"，先行離開的黃仁說"他有選服、綠營提案前也沒找他們商量"。議事人員:「第2758號決議僅處理中國在聯合國的代表權問題，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬。」立法院外交委員會中場休息通過臨時提案，譴責中國又刻意曲解聯大2758號決議文、以及公布我國資通電軍人員個資。外交委員會通過臨時提案，譴責中國對台長臂管轄、曲解聯大2758號決議文。（圖／國會直播）王定宇說「2758號決議文無涉台灣，這是台灣國際參與很重要的法理基礎，身為人民選出來的國會，各國的國會站在真實跟正義那一邊，而我們的國會，遲至今日還沒有通過，這個國會的這個大會的決議文，甚至於在討論剛才聲援國軍譴責中國、以及現在2758號決議文，本席也很遺憾的，在野黨國民黨、民眾黨的委員似乎是不願，或者不敢都沒有在現場。」黃仁說「我先離席是因為我們有選服的壓力，(民進黨團)沒有跟各政黨黨團裡面，做一個協商，然後臨時提案就這樣，也要大家共同有一個共識啊，不是說我們一定要符合他的一些想法嘛！」記者問「那您個人對於譴責案本身的立場？」黃仁說「有關於日本這樣的一些言論，那當然他們知道，他們自己要收尾啊。」但譴責中國的提案，和藍營溝通真能取得共識嗎？上上周的院會，民進黨團提出聲援沈伯洋、譴責中國跨境鎮壓的提案，朝野同意逕付二讀、交黨團協商，但在那之後就沒有下文，讓綠營立委只能透過委員會先進行處理。因此陸續通過聲援沈伯洋、資通電軍、以及譴責曲解2758號決議文提案。日前外交委員會也譴責中國境外鎮壓沈伯洋。（圖／翻攝網路）王定宇說「中國對台灣完全沒有管轄權，本席遺憾我們立法院的韓院長，可能看到沈伯洋是基於黨派的關係，都沒有發出聲援，任何一個台灣的人民，不管有什麼主張、不管是什麼行業，中國無權管轄，這個與政治立場背景無關、與我們國家自己的主權獨立相關。」綠營強調國人遭中國打壓，是全台都該團結對外，正如同總統賴清德說的，今天是民進黨沈伯洋，明天就可能是藍白陣營的任何人。（民視新聞綜合報導）原文出處：外委會通過譴責中國案「藍白缺席」 王定宇：是不敢 還是不願 更多民視新聞報導「投給蔣萬安，就是投給鄭麗文」看板上架！洪健益曝原因中國加大抵制赴日旅遊力道 12條中日航線「全部航班取消」日美女議員吃「滷肉飯」挺台！盼與中建立「互信關係」民視影音 ・ 2 小時前
不滿高市早苗台灣有事論！中國氣炸「再向聯合國告狀」 拒赴日中韓峰會
日本政府以議長國身分推動明年1月在日本舉行日中韓三國峰會，《共同社》報導，但多名外交消息人士22日透露，日本私下向中韓提出時程構想後，中國以強烈反對為由拒絕參與，導致目前連協調時間都無法進行，峰會前景陷入不明朗。首相高市早苗近日在國會就「台灣有事」答覆時表示，「若涉及武力行動，可能符合《安全保障相關法》下集體自衛權適用的『存立危機事態』」，相關說法引發中國......風傳媒 ・ 1 天前
高市早苗「衣Q學」受矚！ 坦言花數小時挑G20服裝｜#鏡新聞
日中兩國外交風波越演越烈，但日本首相高市早苗，民調卻持續攀升，日本也再度成為國際焦點，而原因之一，除了高市早苗的外交手腕，一部分也和她的衣著有關。高市早苗這次出發南非參加G20會議，行前她就發文表示，因為曾有議員提醒她，國家門面不能穿得太寒酸，她因此花了好幾個小時挑衣服，甚至考慮要買一套，能替外交加分的戰袍。鏡新聞 ・ 4 小時前
中國嗆「日本武力介入台海將行使自衛權」 外交部打臉：違反聯合國憲章
日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中國不滿，中國常駐聯合國代表傅聰致函聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）稱「如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權。」對此，我外交部今（23）日予以嚴厲譴責傅聰致並駁斥。強調其內容蠻橫無理，更惡意扭曲史實，並且違反「聯合國憲章」第二條第四項有關在國際關係上不得使用威脅或武力的規定。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林岱樺造勢轟檢調「殺人滅口」 再喊「天公伯不同意」
涉入詐領助理費案的，民進黨立委林岱樺，拚高雄市長初選，22日在旗山舉辦第二場造勢活動，踩進了邱議瑩的大本營，一上台，林岱樺就狂轟檢調，對她斷手斷腳還不夠，還對她下封口令，就是所謂殺人滅口，林岱樺甚至再度搬出天公伯背書，捍衛清白。 #林岱樺#高雄市長初選#狂轟檢調東森新聞影音 ・ 1 天前
高市早苗「台灣有事」引日中對立 外交部：難直接解讀日本協防台灣
日本首相高市早苗日前表示，若中國武力犯台恐構成日本安全法制中的「存亡危機事態」，使日本有理由行使集體自衛權，此舉引起中共不滿。對此，外交部釋出最新報告透露，日本政府迄今在「台灣有事」議題持續採取戰略模糊，實務上，所謂「台灣有事」牽涉的範圍及階段甚廣，倘台海發生衝突，日本政府決策除涉及高度政治判斷外，亦將受美國態度及日本社會輿情等諸多因素影響，爰本次高市首相答辯內容尚難直接解讀為「日本將協防台灣」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
2026金門縣長選戰 恐三強爭霸
明年地方公職人員選舉倒數，金門縣長陳福海因「排黑條款」無法參選連任，早就著手培養副縣長李文良「接班」出席各重要活動並處理兩岸事務，不少支持者拱李文良參選。此外，國民黨立委陳玉珍早已決定參選，前縣長楊鎮浯也傳出有意回鍋，金門縣長選舉恐成「三腳督」之爭。中時新聞網 ・ 17 小時前