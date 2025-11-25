台南市長民調！ 謝龍介超前林俊憲3% 落後陳亭妃

台南市 / 綜合報導

2026台南市長爭霸戰，民進黨內有立委林俊憲、陳亭妃爭取提名，國民黨則有立委謝龍介與前立委陳以信表態投入初選，到底由誰出線？根據最新民調，若民進黨推派陳亭妃與謝龍介對決，陳亭妃支持度近五成，但民進黨若派出林俊憲，支持度是38%，輸給謝龍介的41%。對此，林俊憲表示，不認為自己會輸給謝龍介，反觀謝龍介認為，民調很有參考價值。

立委(民)陳亭妃說：「市長電話民調，唯一支持陳亭妃。」90度鞠躬握住市場內的每一雙手，民進黨立委陳亭妃，力拚初選勝出披上綠營戰袍，要挑戰台南首位女市長，立委(民)陳亭妃說：「我們台南一定是最強的候選人，才能贏住我們的2026。」

陳亭妃自詡最強候選人，根據TVBS最新民調若綠營在台南，派出陳亭妃將贏過謝龍介13%，但改派林俊憲支持度為38%，謝龍介將以41%勝出，在3%的誤差範圍內，立委(民)林俊憲說：「我的感覺是哭笑不得，我真的不知道該怎麼講，我的民調會輸給謝龍介嗎。」立委(國)謝龍介說：「這份民調我們都有參考的價值，考慮在下個月就正式啟動，市長的參選活動。」

林俊憲認為民調參考就好，謝龍介則是很有信心，只是他也還沒百分百篤定能夠參戰，因為黨內還有對手，前立委陳以信宣布參選，首次民調陳亭妃有60%支持度，陳以信獲得13%對決林俊憲則有20%，都和對手有一段落差。

前立委(國)陳以信說：「我的競爭對手，其實都已經到達，他們民調的天花板，而我的民調才剛要從地板開始。」2026府城之戰，藍營雙雄相爭綠營憲妃大戰，也讓台南選情更加白熱化。

