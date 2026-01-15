台南市長民進黨初選民調陳亭妃勝出 黨內推崇林俊憲吞敗

▲陳亭妃有機會成為台南400年首位女市長。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】台南市民進黨市長初選「憲妃之爭」備受國人矚目，其民調結果今(15)日揭曉，由立委陳亭妃勝出，這樣的結果讓黨內總動員且又灑大錢處處刊廣宣看板的立委林俊憲陣營頗感尷尬，未來民進黨如何整合將面臨難題。

民進黨公布台南市長初選民調，立法委員陳亭妃以60.8557%民調超越立委林俊憲58.1630％，陳亭妃臥薪嘗膽終於達成8年想選市長心願，而台南市是賴清德總統本命區，加上立委謝龍介甫獲國民黨徵召提名參選台南市長民調呈現低迷，若藍營未來沒有完善的參選策略，陳亭妃將有機會成為台南市首位女市長。

對此，林俊憲陣營第一時間也對外發布，感謝台南鄉親、所有支持民進黨的朋友，謝謝大家這段時間的支持與鼓勵。今天的初選結果，代表他個人努力不夠且完全尊重，也坦然接受市民的選擇，亦期待黨內團結朝大選勝出。

▲台南市民進黨市長初選民調，由立委陳亭妃勝出。