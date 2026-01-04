台南市長激戰 綠營誰出線？媒體人最新預測：看好這人

2026年高雄市長選戰，民進黨立委林岱樺、許智傑、賴瑞隆和邱議瑩4人車拚；台南市長初選，綠委林俊憲、陳亭妃競爭激烈。媒體人謝寒冰預言表示，高雄市長之戰，如果這種狀態沒什麼變的話，總統賴清德還是會力挺賴瑞隆。至於台南，他看好林俊憲最後會出線。

針對民進黨高雄市長選戰，謝寒冰今(4日)在政論節目《新聞大白話》中表示，邱議瑩一直想要改變給人恰北北的印象，至於轉型成不成功，就看大家了。許智傑則說「媽祖是中華民族的人，不是中國人」，這個邏輯到底是什麼？但謝寒冰認為，總統賴清德關愛的眼神，不會看到許智傑身上。而以現在的狀態來講，林岱樺要脫黨參選的機會不太高，因為她若敢於脫黨參選，她的司法審理大概就會加速進行，就看她自己敢不敢跟總統賴清德硬幹到底。

謝寒冰接著表示，高雄如果這種狀態沒什麼變的話，賴清德還是會力挺賴瑞隆，然後英系、扁系接下來就支持邱議瑩。所以可以看到，不管高雄也好、台南也好，看起來都是賴清德、新潮流跟其他派系之間的一個鬥爭。

至於台南市長初選，謝寒冰指出，有一個民調說林俊憲終於贏過陳亭妃，他不知道這個民調是怎麼做的，不過在這時候一個私人會去委託做民調，做民調是要錢的，然後又做出一個跟其他民調不一樣的結果，目的是什麼，大家心裡都很清楚。

謝寒冰更表示，不管民調的結果如何，台南這一局，他是看好林俊憲最後會出線。因為他覺得，賴清德的「德意志」是不可違逆的，賴清德應該會極力往這個方向去走，如果賴清德真的讓林俊憲出線，陳亭妃這邊的動態到底為何，陳亭妃會敢於脫黨嗎？他認為可能性很低。

