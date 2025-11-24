台南市長爭霸最新民調：謝龍介單挑林俊憲贏3％、對陳亭妃輸多了

台南市長選戰，左起為立委林俊憲、陳亭妃、謝龍介、前立委陳以信。（資料照／合成圖）

南二都台南、高雄市初選熱戰，角逐2026年民進黨台南市長初選的有立委陳亭妃以及林俊憲；國民黨方面，除了立委謝龍介宣布參選，前立委陳以信也表態參加初選爭取提名。根據《TVBS》民調中心今（24日）公布的最新調查結果顯示，若民進黨推派陳亭妃參選，與國民黨謝龍介對決，陳支持度為 47%，謝為34%；若民進黨推派林俊憲參選，謝龍介支持41%，林俊憲為38%。

根據《TVBS》民調中心今公布資料顯示，若民進黨推派陳亭妃參選台南市長，與謝龍介對決，陳亭妃支持度為 47%，與今年9月的調查相較，回升6個百分點，謝龍介的支持度為 34%，略減2個百分點，另外19%未決定，雙方差距由 5個百分點增加至13個百分點。

廣告 廣告

如果民進黨推派林俊憲參選台南市長，與謝龍介對決，謝龍介支持度較今年2月略減3個百分點至41%，林俊憲的支持度下增加6個百分點至38%，雙方差距減少至3個百分點，另外21%未決定。

另外，該民調顯示，如果國民黨是推派陳以信參選台南市長，與陳亭妃競選，調查結果顯示，陳亭妃支持度為60%，明顯高於陳以信的13%，雙方差距達 47 個百分點，另外26%未決定。而如果陳以信是與林俊憲對決，調查結果顯示，有45%台南市民支持林俊憲，陳以信支持度為20%，雙方差距25個百分點，另外35%未決定。

該調查是TVBS民意調查中心於11 月 17 日至 20 日晚間 18，：30 至 22，：00 進行的調查， 共接觸 1,241 位20歲以上台南市民，其中拒訪為 228位，拒訪率為18.4%，最後成功訪問有效樣本1,013位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內 抽樣方委採用電話號碼後四碼 隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處 理 調查經費來源為 TVBS。

【看原文連結】