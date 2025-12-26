台南市長綠營內參民調曝光！ 張斯綱：上面的意思要挺這人了

民進黨台南市長初選競爭激烈，將在明年1月中決勝負。根據民進黨內參民調，立委陳亭妃54.1%、林俊憲51.5%，差距在3個百分點之內。國民黨台北市議員張斯綱認為，台南市長黃偉哲就是個指標，他出面力挺林俊憲，這代表上面的意思就是要挺林俊憲了。

張斯綱25日在政論節目《新聞大白話》中表示，台南市長黃偉哲上星期出面力挺林俊憲，黃偉哲就是個指標，基本上沒有上面點頭、明示暗示，黃偉哲不會做這種事，所以代表上面的意思就是要挺林俊憲了。

張斯綱接著表示，像消防局長閃辭，就被檢方衝家裡搜證據。所以對黃偉哲來說，他自己明哲保身，跟著賴意走，總統賴清德喜歡誰，他就出面力挺誰，所以陳亭妃要小心。

張斯綱指出，距離1月中旬，大概只剩下3個禮拜不到的時間，這時候就開始搧風點火，稱林俊憲能贏、能打，換林俊憲一樣會贏，台南守得下來，能壓倒國民黨立委謝龍介，跟其他民調統統不一樣，所以就會讓一些陳亭妃基本盤支持者轉移過去。若他是賴清德、黃偉哲喜歡的人選，又能贏謝龍介，為什麼不是林俊憲？這是在做一個很巧妙的支持的移轉，再抽空陳亭妃整個基層的基底。

