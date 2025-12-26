台南市長綠營初選倒數計時 基層聲望派系角力跨黨派力量交織結局

民進黨台南市長初選訂於明年1月12日展開民調初選，參選人陳亭妃和林俊憲正全力衝刺。這場初選不僅是地方競逐，也成為黨內路線與未來縣市長、總統大選勝選策略的重要觀察指標。 圖：本報資料照片

[Newtalk新聞] 民進黨台南市長初選訂於明年1月12日展開民調初選，這場初選不僅是地方競逐，也成為黨內路線與未來縣市長、總統大選勝選策略的重要觀察指標。

隨著時程逼近，選情進入高度敏感的最後階段。角逐提名的現任立委陳亭妃與林俊憲，在組織動員與輿論操作等層面全面交鋒後，多數民調機構和媒體公布民調，陳亭妃都大勝林俊憲，但《壹蘋新聞網》日前公布的一項網路民調，卻因背離其他民調，仍由對手陣營強力宣傳，加上有媒體宣稱取得民進黨內參民調，刊登陳林民調接近之新聞，讓原本打算冷處理的陳陣營緊急發函黨中央要求處理，旨在避免領先局面橫生變數。

根據《壹蘋新聞網》於12月19日公布的網路民調，調查期間自15日至19日，共有超過42萬人次參與線上投票。民調結果顯示，支持陳亭妃的有18.8萬人，佔44.70%；支持林俊憲的22.2萬人，佔52.70%；支持國民黨謝龍介的6903人，僅佔1.6%；支持柯文哲的有1897人，更只有0.4%。

原本在多項民調大幅落後的林陣營因而大力引用該網路民調宣傳，宣稱林支持度已超越陳，引發各方熱議。然而，該網路投票屬於開放式民調，並未設置身分驗證機制，也不限台南市籍和是否已達投票年齡，且可一再重複投票，與一般具抽樣與樣本控制的科學民調存在本質差異，這從謝龍介的支持度僅佔1.6%便可察知。不過，這類網路投票雖不具嚴謹的民調代表性，但在選戰後期，仍可能對輿情產生放大效果，尤其在社群平台快速擴散下，容易被部分選民誤解為正式民調結果。另有某媒體宣稱取得民進黨內參民調，刊登陳林民調已極為接近之新聞，營造初選民調最後可能逆轉的氣氛。

據了解，相關訊息已在地方基層與網路社群中持續醱酵，也引發原本打算冷處理的陳陣營高度重視。陳亭妃特於12月26日發函通報民進黨中央及選對會，針對近期特定媒體發布來源不明的網路民調及所謂「內參民調」，未依法揭露必要調查資訊，恐涉違反選罷法規定，呼籲黨中央比照中央選舉委員會標準，採取必要作為，維護初選制度的公正與公信。

陳亭妃指出，近期流傳的相關民調內容，未載明負責調查單位、主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數、誤差值及經費來源等法定必要資訊，已違反《公職人員選舉罷免法》第53條規定。這類來源不明的民調在網路與社群平台快速擴散，已對選舉秩序、黨內公平競爭及社會觀感造成實質影響。呼籲黨中央與選對會要求媒體及相關平台，凡發布涉及初選的民調資訊，均應依法完整揭露相關調查內容，避免錯假訊息誤導民意，影響初選進程。

針對陳亭妃發函黨中央一事。民進黨表示，中央黨部目前從未針對初選縣市執行及發佈任何內參民調。中央黨部針對需舉行初選縣市，一切秉持公平、公正、公開原則，依照黨內程序進行相關選務工作，務求初選順利完成，推舉最適合人選，贏得明年選舉。

除了民調爭議的交鋒，在選戰最後決戰的部署上，雙方持續強化基層動員。陳亭妃除了日常的拜票行程，自明年元旦起將以一項特別行動狂掃台南各行政區，作為最後衝刺主軸，訴求走遍基層、直接面對選民，鞏固長期累積的支持結構。獲得多數黨籍立委和議員公開力挺的林俊憲，除了透過個人宣傳和拜票，同陣營議員也密集舉行記者會攻陳，在選戰最後階段，林並結合立委、議員展開高密集的街頭拜票戰術，多位議員直接站在路口為林爭取支持，展現強大的組織火力，將初選拉高到大選規格，引發不少人關注。

林俊憲承接賴清德總統在台南的政治影響力，獲得多數黨籍立委與議員力挺，賴清德之友會更成為林俊憲後援會的強大基礎，在檯面上的組織表態與曝光度上形成絕對優勢。不過，組織表態是否等同於選舉勝負？為破除這樣的推論，陳亭妃近期一再回顧2010年台南市長初選經驗作為重要對照，她分析指出，當年賴清德參與初選時，面對時任台南縣長蘇煥智與台南市長許添財，黨內整體支持結構並未站在賴方，公開相挺的議員僅有6人，組織面明顯處於劣勢，最終仍以高民調勝出初選，並當選市長，連任時更獲得72.9%的得票率，被視為台南政治史上具代表性的「最大桶箍」，也凸顯台南選民結構的一項特性：民意強度往往比組織動員更具決定性。

許多人分析為何陳在多數民調中大幅領先林時，認為林在綠營的支持率大勝陳，應係部分國民黨議員倒戈和無黨籍議員支持所致。其實，除了國民黨的選民偏移和無政黨傾向選民支持，雖然各界咸認民眾黨在台南已形同泡沫化，但多項民調分析受訪民眾政黨傾向，在台南仍有8、9%的民眾黨支持者，這些人仍持續支持並信任柯文哲，並認定柯所涉司法案件係遭賴政府迫害，試想，這些人哪有可能支持被視為「賴清德子弟兵」的林俊憲？他們在初選民調將會表態挺誰已不言而喻。

綜上所述，2026年的民進黨台南市長初選將是一場參選人基層聲望、派系角力和跨黨派力量交織而成的結局，就看哪一位參選人能在這三項選戰變數中取得最高總分。

進一步分析初選後的大選態勢，回顧2022年台南市長選舉，民進黨的黃偉哲與國民黨謝龍介在多數民調呈現「七比三」差距，但實際開票結果，勝負僅差約4萬多票，與選前預期出現明顯落差。放眼2026年，藍白合態勢已逐漸成形，加上台灣政經局勢面臨強大壓力，國會運作紛擾不斷，地方選舉也面臨更高不確定性，台南若要守住執政權，進而成為2028總統立委大選保衛戰的灘頭堡，必須推出具備最強吸票能力的候選人，因為台南市長初選已不只是人選之爭，而是一場關於勝選方程式的檢驗，初選結果的連動效應，也早已跨越地方層級，成為牽動民進黨整體布局的重要觀察指標。

