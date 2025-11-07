台南市長藍營初選迎戰陳以信？ 謝龍介：我準備對決賴清德

台南市長藍營初選迎戰陳以信？謝龍介說，尊重黨所有機制。（圖：南市議會提供）

國民黨前立委陳以信日前表態有意爭取2026台南市長的黨內提名，對此，也有參選意願的同黨立委謝龍介今（7）日表示，個人沒有被徵詢過台南市長初選，他尊重所有機制，現在就是按照步調，準備跟總統賴清德對決，因為台南是賴清德本命區。

2026台南市長之戰藍綠戰將起跑，謝龍介說，台南是賴總統本命區，明年投票時一定會鋪天蓋地，把所有資源固守在台南本命區，他就是按照自己的步調布局；至於黨內初選，他個人不會有意見，黨有黨的機制，他一向尊重黨的機制，但是他會按照自己既定的步驟去做布局。

謝龍介日前公開首波聯合看板，力抗「介入民進黨初選」傳聞，強調將贏得堂堂正正、光明正大；同黨前不分區立委陳以信也公布首支競選影片，並推出AI政見；民進黨方面，立委陳亭妃、林俊憲都打出溫情牌，陳亭妃找來母親力推溫馨宣傳影片，林俊憲則推國寶級電影海報大師顏振發手繪肖像看板，力拚黨內提名。