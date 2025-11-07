台南市長藍營初選？ 謝龍介喊「尊重黨機制」：我準備對決賴清德

藍綠力拚台南市長寶座，國民黨立委謝龍介有意角逐，前不分區立委陳以信日前也表態爭取國民黨提名參選。對此，謝龍介今（7日）表示，「個人沒有被徵詢過，我會尊重所有機制」，但他強調自己「就是來準備跟賴清德總統對決」。

針對國民黨內台南市長初選，媒體今詢問「目前有已經在討論了嗎？」謝龍介今在立法院受訪時表示，「個人沒有被徵詢過，我會尊重所有機制」，現在就是按照自己的步調，「就是來準備跟賴清德總統對決」。

謝龍介續指，台南是賴總統本命區，到明年投票的時候，一定會鋪天蓋地，賴會把所有資源固守在台南本命區，就是按照自己的步調作布局。至於媒體追問「會希望初選越早辦越好嗎?」謝回應，個人不會有意見，黨有黨的機制，一向都是尊重黨的機制，會按照自己既定的步驟做布局。

廣告 廣告

值得注意的是，2026台南市長這一戰，藍綠都力拚台南市長寶座，國民黨立委謝龍介公開首波聯合看板，力抗「介入民進黨初選」傳聞，強調將贏得堂堂正正、光明正大；同黨前不分區立委陳以信也已公布首支競選影片還推出AI政見。民進黨立委陳亭妃、林俊憲則都打出溫情牌，陳亭妃找來母親力推溫馨宣傳影片，林俊憲則推出國寶級電影海報大師顏振發手繪肖像看板，力拚黨內提名。

【看原文連結】