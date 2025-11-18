台南市長街頭民調太震撼！陳亭妃PK林俊憲驚現「史詩級輾壓」
南二都2026年地方選舉牽動各政黨政治版圖，其中台南市因為人選已趨明確而備受矚目。據最新街頭民調結果顯示，綠委陳亭妃以21票近半數奪冠，綠委林俊憲、藍委謝龍介則分別以15票、14票「再纏麻花」居次，而日前甫宣布參選的前藍委陳以信則以0票收場。
近期媒體陸續針對2026年台南市長可能人選發布的民調中，陳亭妃支持度幾乎「清一色」遙遙領先林俊憲，YouTube頻道「街頭有派對」也赴台南市進行「你最支持誰當台南市長呢」街頭訪問，16日公布第一場結果，在佳里黃昏市場進行的50票民調，結果陳亭妃以21票大幅領先林俊憲的15票與謝龍介的14票。值得注意的是，「街頭有派對」此次街頭民調中特別納入民進黨初選題型，也就是陳亭妃、林俊憲分別對上謝龍介的對比式題目，最終陳亭妃（31:16）及林俊憲（29:17）皆勝過謝龍介，惟陳亭妃仍在對比式民調中較林俊憲佔優勢。
實際檢視此次「街頭有派對」街頭民調的對比式題目結果，無論選擇陳亭妃或林俊憲的支持者，當各該人選未出線時皆有2/3支持者願意轉投給另一名人選、僅有1/3流動至國民黨籍競爭對手謝龍介。此外，影片中許多受訪者針對7月丹娜絲颱風表示「天災不能怪人」、「不能怪總統」、「政府處理得很好」等意見，主持人在訪問過程有感而發地表示「怎麼每個投給謝龍介的人壓力都這麼大」，在在顯見民進黨在台南市仍具有相當實力，同時也反映當地藍營支持者大多傾向不積極政治表態。
隨著民進黨初選在即，南二都守衛戰將影響總統賴清德執政後首次地方選舉成績單，尤其台南市作為賴清德本命區，不僅攸關民進黨主席之位，更牽動2028年總統大選各政黨政治版圖。此次「街頭有派對」首次赴台南進行「你最支持誰當台南市長呢？」街頭訪問，其結果與過去各媒體發布之現有民調結果大致相符，顯見陳亭妃無論在以大規模樣本力求準確的電話民調或一向「質重於量」的街頭民調皆獨佔鰲頭，恐怕也是提醒身兼黨主席的賴清德，相較「賴清德意志」，循公平遊戲規則或許才是「固盤」上上策。
