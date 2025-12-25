台南市長選情變了？最新民調曝林俊憲、陳亭妃「驚人差距」

2026年民進黨台南市長初選競爭白熱化，有媒體今日公布最新市長民調，結果顯示綠委林俊憲和陳亭妃兩人的民調，都領先國民黨參選人謝龍介。不過在黨內互比方面，陳亭妃則是領先林俊憲9.7個百分點。

圖為賴清德（中）2024年8月到台南市中西區台灣首廟天壇揭匾，林俊憲（右一）與陳亭妃（左一）緊隨總統身邊。（圖/資料照）

據《CNEWS匯流新聞網》今天（25日）公布最新調查，結果顯示，不論是陳亭妃或是林俊憲支持度都領先謝龍介。若由陳亭妃對決謝龍介，陳亭妃以57.1%的支持度領先謝龍介的18.5%。若民進黨改推林俊憲，林俊憲以51.6%的支持度領先謝龍介的28.5%。

國民黨中常會24日徵召謝龍介參選台南市長選戰。（圖/資料照）

至於「黨內互比」民調，調查顯示有42.7%的台南市民表態支持陳亭妃，33.0%支持林俊憲，陳亭妃領先林俊憲9.7個百分點。

本次「匯流民調」由CNEWS匯流新聞網民調中心規劃執行，採用電話調查，分層比例隨機抽樣方式，調查日期為114年11月22日至23日晚間，調查對象為戶籍在台南市年滿20歲的台南市民，共計完成1074份有效樣本，抽樣誤差在95%信心水準下為正負2.99個百分點。

