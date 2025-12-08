台南市長選戰分析 蔡正元：賴清德再不喜歡也得提名「她」

前立委蔡正元分析2026台南市長選戰，認為民進黨立委陳亭妃對上國民黨立委謝龍介的勝算相當大。他指出，兼任民進黨主席的總統賴清德再怎麼不喜歡陳亭妃，也必須忍耐提名她，因為陳亭妃能獲得中間選民的支持。目前民進黨內有陳亭妃與立委林俊憲爭取提名。

國民黨立委蔡正元。（圖／中天新聞）

蔡正元7日在網路節目中表示，民進黨若不提名陳亭妃，謝龍介就當選了。他認為民進黨不太可能不提名陳亭妃，除非賴清德擁有皇帝的權力和威望，但他認為賴清德沒有這樣的威望，連在民進黨內都沒有。他強調，賴清德再怎麼不喜歡陳亭妃也要忍耐，因為民意大於天，總統只是人民的「勞工」。

廣告 廣告

蔡正元分析，陳亭妃對上謝龍介的贏面相當大，關鍵在於陳亭妃能獲得中間選民的選票，這歸功於她個人經營的特色。他也提醒，不管國民黨或民進黨，靠同溫層選票一定會落選。

民進黨立委陳亭妃。（圖／陳亭妃臉書）

針對宜蘭縣長選戰，蔡正元指出，因為現任屆滿不能連任，國民黨要慎選新人。他表示宜蘭最重要的地盤是綠大於藍，中間選民一票都不能跑，要找到非常適合中間選民口味的人，不能只適合國民黨深藍的口味。

國民黨立委謝龍介。（圖／中天新聞）

在新北市長選戰部分，蔡正元認為李四川絕對是國民黨最強的強棒，因為李四川曾當過8年的新北市副市長、台北市副市長和高雄市副市長，口碑都很好，能得到老百姓尤其是中間選民的信賴。他分析，支持李四川的選票或許可能移動一部分到民眾黨主席黃國昌，也會移動更大部分到民進黨立委蘇巧慧，因為蘇巧慧在中間選民的形象也蠻強的。

延伸閱讀

綠議員質疑「公審孩童」 賴苡任：民進黨在高雄心態就是唯我獨尊

陳水扁轉戰電視節目？謝龍介曝他「挑戰賴清德」盤算：有好戲看

聲援黃呂錦茹遭控違反集遊法 朱立倫、楊智伃北檢訊後請回