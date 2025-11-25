台南市長選戰最新民調曝 凌濤：國民黨他定於一尊

根據《TVBS》最新台南市長選舉民調，若民進黨派出立委陳亭妃為47%，謝龍介的支持度為34%；但若改派綠委林俊憲支持度為38%，謝龍介將以41%勝出，在3%的誤差範圍內。國民黨桃園市議員凌濤表示，這份民調在國民黨內的意義，看起來是謝龍介定於一尊。

凌濤25日在中天《大新聞大爆卦》節目中表示，謝龍介還沒開始競選，看板也還沒掛，公車廣告也還沒上，競選前，就贏林俊憲了。因為《TVBS》這一次民調，謝龍介跟陳亭妃再拉開一點點，那是陳亭妃密集的接受專訪、密集曝光，她要競選台南市長，然後把她所有樁腳，在某幾場重要的地方辦造勢。

凌濤接著表示，若是謝龍介開始競選，也會拉到同樣的效果，會開始又接近了，贏林俊憲又更多。所以現在不用扯謝龍介，因為謝龍介未來在競選的時候，是可以很快地拉他的戰力。而陳以信目前看起來，民調上就會比較偏一點，所以這份民調在黨內意義，就是，看起來謝龍介是定於一尊。

凌濤指出，陳亭妃民調優於林俊憲，可是很奇怪的是，他們沒有定於一尊。明明陳亭妃贏這麼多，但是因為賴清德的態度，陳亭妃贏這麼多，不讓她出線，說得過去嗎？他覺得要看趨勢，若是陳亭妃的民調有抖動或是有下滑，就可以民調其實很難講，但並不是如此，陳亭妃長期的趨勢在民進黨內自己對比之下，一直呈現拉開的狀況，就沒辦法硬是拉林俊憲。賴清德若派自己的子弟兵，整體席次台南市是滑落的，會比陳亭妃最後插你一刀，來得更慘，局勢應該很明顯，陳亭妃往台南市長被提名那一天，又進了一大步。

該民調是TVBS民意調查中心於11月17日至20日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1241位20歲以上台南市民，其中拒訪為228位，拒訪率為18.4%，最後成功訪問有效樣本1013位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內抽樣方委採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理調查經費來源為TVBS。

