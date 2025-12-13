台南市長選戰最新民調曝 綠營誰出線？謝寒冰：這人很難

2026年台南市長初選日益逼近，《鋒燦傳媒》於11日針對民進黨立委陳亭妃、林俊憲，分別與國民黨立委謝龍介、前立委陳以信進行對比。結果顯示，陳亭妃持續穩定領先黨內競爭對手林俊憲超過10個百分點。媒體人謝寒冰表示，林俊憲大概能夠衝的就是衝到這個程度，未來除非出現非常戲劇性的變化，但是他覺得很難。

謝寒冰12日在中天《大新聞大爆卦》節目中表示，林俊憲說是不是有國民黨介入選舉？他開玩笑說，林俊憲講得對，因為國民黨現在傾全力拉抬林俊憲，他若是謝龍介的支持者，也會這樣做，最好是林俊憲出線了。

謝寒冰覺得，現在台南都真正的問題，不在於陳亭妃或林俊憲，因為其實林俊憲已經努力了很長一段時間了，可是聲勢始終停在那邊，拉不上來，這是個人特質問題。雖然林俊憲已經成為台南最著名的看板王，可是沒有用。

謝寒冰指出，雖然那個時候林俊憲提供很多看板，去當人家的屋頂，可是你覺得那是一種感謝的心情嗎？有的人看到「舉頭三尺有俊憲」，可能會滿肚子火，會同時聯想到我家屋頂，為什麼會變成林俊憲，所以是看一天不爽一天，所以反而對林俊憲來講更不利。

謝寒冰接著指出，林俊憲大概能夠衝的，就衝到這個程度了，未來除非出現非常戲劇性的變化，但是他覺得很難。但是最近有一個命理師講到，最後出線的會是林俊憲，因為最後階段會有個貴人出來。他覺得，可能在最後這半個月，總統賴清德可能會打破他之前自己立下來的禁忌，跳下去台南幫林俊憲輔選。

謝寒冰認為，總統賴清德是個完全不顧體制、不管法律的人。賴自己講過初選都不准立看板，但現在一堆人開始把跟賴清德的合照，都立出來了。所以他覺得，民進黨就是一個現在完全按照賴清德個人意志的問題。最後階段，他非常期待賴清德打臉自己，跑出來幫林俊憲站台。

該民調是《鋒燦傳媒》委託循證民調有限公司執行，該民調採用家用電話訪問（以中華電信住宅電話簿為抽樣母體隨機抽樣），訪問時間為2025年12月8日至9日（共2日），調查對象為戶籍設在台南市且年滿20歲的台南市民，實際完成之有效樣本數為1207，在95%信心水準下，其抽樣誤差約為±2.82%，並依台南市政府民政局公布之最新人口統計資料針對性別、年齡、戶籍地人口比例進行多變數反覆加權。

