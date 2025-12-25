台南市長選戰最新民調 粉專爆玄機：謝龍介2026仍大有可為

民進黨台南市長初選競爭激烈，立委林俊憲、陳亭妃積極爭取黨內初選民調出線。根據《匯流新聞網》今天（25日）公布的最新民調，結果顯示綠委陳亭妃若對比藍委謝龍介，陳亭妃支持率為57.1%、謝龍介為18.5%；綠委林俊憲對比謝龍介，林俊憲支持率為51.6%、謝龍介為28.5%。有粉專分析表示，如果比對同機構2022年所做的民調，謝龍介其實2026仍然大有可為。

有1.6萬粉絲追蹤的「諸葛村夫聊八卦」粉專今（25日）在臉書發文表示，《匯流新聞網》今天公布的台南市長選戰民調，陳亭妃以57.1％領先謝龍介的18.5％，林俊憲以51.6%領先謝龍介的28.5%。很多藍白選民看到數字不要失望，如果比對同機構2022年做的民調，謝龍介其實2026仍然大有可為。

「諸葛村夫聊八卦」接著表示，2022年黃偉哲跟謝龍介競選台南市長的時候，《匯流新聞網》當時民調顯示，黃偉哲以55.0%贏謝龍介的19.4%，領先幅度達35.6%。但是實際上票開出來，黃偉哲僅以48.8%小勝謝龍介的43.6%，實際差距僅5個百分點左右。

「諸葛村夫聊八卦」分析指出，同樣的民調機構拿來做對比才有參考意義。如果以2022年《匯流新聞網》的民調對比今天的民調，如果明天投票，陳亭妃跟謝龍介大概跟2022年的情況差不多；但是如果把陳亭妃換成林俊憲去做比對，基本上可以很肯定的說，謝龍介已經當選2026台南市長了。也就是說，如果最後是林俊憲出線，那謝龍介已經可以提早開香檳了。

該份民調由CNEWS匯流新聞網民調中心規劃執行，採用電話調查，分層比例隨機抽樣方式，調查日期為114年11月22日至23日晚間，調查對象為戶籍在台南市年滿20歲的台南市民。本次調查仿民進黨初選方式，採用家戶電話進行調查，共計完成1,074份有效樣本，抽樣誤差在95%信心水準下為正負2.99個百分點，調查依據內政部公布的最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理，經費來源CNEWS匯流新聞網。

