台南市長選戰最新民調 陳亭妃領先！謝龍介戰林俊憲仍佔優

2026地方大選即將到來，台南市選情也備受關注，根據最新民調顯示，民進黨立委陳亭妃在對比式民調中些微領先國民黨立委謝龍介；不過如果民進黨推出立委林俊憲，謝龍介將以3個百分點領先林俊憲。

國民黨立委謝龍介。（資料圖／中天新聞）

根據《TVBS》最新民調顯示，若民進黨推派陳亭妃參選台南市長，與國民黨謝龍介對決，陳亭妃支持度為47%，與今年九月的調查相比，回升6個百分點，謝龍介的支持度則為34%，相比略減2個百分點，另外19%受訪者未決定，雙方差距則從5個百分點增加至13個百分點。

民進黨立委林俊憲。（資料圖／中天新聞）

同份民調顯示，如果民進黨推派立委林俊憲參選台南市長，與國民黨的謝龍介對決，謝龍介支持度較今年二月略減3個百分點至41%，林俊憲的支持度則是增加6個百分點至38%，雙方仍舊維持3個百分點的差距。另外有21%受訪者未決定。

本次調查是TVBS民意調查中心於114年11月17日至20日晚間18，：30至22：00進行的調查，共接觸1,241位20歲以上台南市民，其中拒訪為228位，拒訪率為18.4%，最後成功訪問有效樣本1,013位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內抽樣方委採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理調查經費來源為TVBS。

