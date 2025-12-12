台南市長選戰最新民調：陳亭妃、林俊憲都贏了謝龍介 差距曝光

台南市長選戰，左起為立委林俊憲、陳亭妃、謝龍、前立委陳以信。（資料照／合成圖）

2026年九合一選舉倒數，地方選戰也開打，根據《鋒燦傳媒》昨（11）日公布最新台南市長初選民調，若以藍綠一對一來看，民進黨立委陳亭妃以53.2%，大幅領先國民黨立委謝龍介的25.%，和10月數據相比差距變化不大；若由民進黨立委林俊憲對謝龍介，前者也獲得44.9%支持，高於謝龍介的30.9%。

《鋒燦傳媒》昨天公布最新民調，若民進黨推派陳亭妃參選，則以53.2%的支持度輾壓謝龍介的25.0%，2人差距與10月份民調沒太大變化；若推派林俊憲參選，則以44.9%的支持度贏過謝龍介的30.9%，這是林俊憲首次突破在10月份民調「擦邊」過誤差範圍險勝謝龍介的「麻花」僵局。

值得注意的是，陳亭妃在該媒體公布的兩次民調中，皆以過半支持度領先謝龍介；而林俊憲與前次相較，此次上升約3個百分點，伴隨著是謝龍介支持度下降約6個百分點。

對比《TVBS民調中心》同期調查，《鋒燦傳媒》的最新數據顯示2組呈不同走勢，不過陳亭妃在所有對比式題目中，都保持領先優勢並具高度穩定性。此外，本次民調也納入國民黨可能人選陳以信，假如推派陳以信參選，陳亭妃的支持度高達61.6%，輾壓陳以信的9.0%，而林俊憲也以50.8%的支持度，大幅領先陳以信的13.9%，此結果與《TVBS民調中心》先前的數據一致。據悉，民進黨中央已拍板，初選的對比題型將鎖定謝龍介為比較對象。

《鋒燦傳媒》針對陳亭妃、林俊憲、謝龍介、陳以信等4位台南市長擬參選人所公布的第二波「2026年台南市長初選民意調查」係委託循證民調有限公司執行，該民調採用家用電話訪問（以中華電信住宅電話簿為抽樣母體隨機抽樣），訪問時間為2025年12月8日至9日（共2日），調查對象為戶籍設在台南市且年滿20歲的台南市民，實際完成之有效樣本數為1207，在95%信心水準下，其抽樣誤差約為±2.82%，並依台南市政府民政局公布之最新人口統計資料針對性別、年齡、戶籍地人口比例進行多變數反覆加權。

