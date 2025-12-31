台南市長選戰最新民調 3強角力這人暫居上風

根據台南市長選舉的最新民調顯示，無論民進黨推派林俊憲或陳亭妃出馬，對上國民黨參選人謝龍介，都呈現明顯領先態勢；若以民進黨內內部互比，則由陳亭妃暫居上風，陳亭妃以43.0%支持度領先林俊憲的33.1%，差距9.9個百分點，未表態仍高達23.9%。

根據〈雨晴指標〉公布的台南市長選舉最新民調顯示，若是林俊憲對決謝龍介，林俊憲以45.3%領先謝龍介的 25.6%，雙方差距近20個百分點，未表態比例為 29.1%。若是陳亭妃對上謝龍介，陳亭妃以53.8%遙遙領先謝龍介的19.3%，雙方相差34.5個百分點，未表態為 26.8%。這份民調顯示，無論民進黨由誰出線，對上謝龍介皆屬「安全領先盤」，國民黨在台南市長選戰仍面臨結構性劣勢。

不過，若是民進黨初選內部互比，陳亭妃以43.0% 支持度領先林俊憲的 33.1%，差距 9.9 個百分點，未表態仍高達 23.9%。陳亭妃雖暫居上風，但未表態接近四分之一，顯示黨內選情仍有整合空間。

而從選區分布來看，陳亭妃在多數市議員選區領先林俊憲，但部分選區差距仍屬拉鋸狀態；部分未表態比例偏高的選區，可能是未來初選關鍵。民調也顯示，陳亭妃支持者在特定對比題組中，轉向支持謝龍介的比例相對較高，而林俊憲支持者的轉移率則明顯較低，反映民進黨陳亭妃、林俊憲在支持結構上的差異。

本次民調由〈雨晴指標〉執行，調查地區為台南市，訪問對象為年滿 20歲以上成年民眾，調查時間為114年12月29日至30日，總計完成電話訪問 1069份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差約為正負3個百分點，並依行政區、年齡與性別進行加權處理。

