台南市長選戰綠營人選？謝寒冰：這人出線可能性大增

民進黨台南市長初選競爭激烈，《鏡報》公布取得的一份綠營內參民調顯示，在加權後，當綠委陳亭妃對上藍委謝龍介，陳的支持度是54.1%、謝的支持度是25.3%；當綠委林俊憲對上謝龍介，林的支持度是51.5%、謝的支持度是28.8%。陳亭妃以54.1%贏林俊憲的51.5%，差距在3個百分點之內。媒體人謝寒冰表示，林俊憲的後勢看漲大幅上揚，這會大幅增強林俊憲出線的可能性，謝龍介應該會蠻開心的。

謝寒冰25日在政論節目《新聞大白話》中表示，不管是民進黨的內參民調也好，或是匯流民調也好，對賴清德來講就是穩啦。因為林俊憲的後勢看漲大幅上揚，雖然林俊憲到現在還沒有拚過陳亭妃，可是他至少大幅領先謝龍介，對總統賴清德來講，這樣就夠了，因為只要會贏國民黨就好。

謝寒冰接著表示，若他是謝龍介，看到這民調會很高興，因為這樣會大幅增強林俊憲出線的可能性，所以謝龍介應該是蠻開心的。所以他們要往這個方向做，就去做，他想謝龍介是樂觀其成。

至於高雄市長選情。謝寒冰認為，綠委賴瑞隆很趣味，道歉簡訊發了80萬則，到底是在講什麼，本來可能很多人不知道這件事，他現在到處講，就奇怪了。由於很多南部人不上網也不看電視，電視就只看連續劇，不知道他發生這件事，現在他卻廣為周知。不知道他為什麼要講這件事，真的很怪異，這是哪一個人幫他出的餿主意，建議趕快開除。

