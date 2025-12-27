台南市長選戰綠營仙拚仙 凌濤：賴清德這1招蠻強的

2026台南市長民進黨初選競爭激烈，今晚（27日）舉行政見發表會，立委陳亭妃、林俊憲會前受訪火藥味十足。國民黨桃園市議員凌濤認為，總統賴清德這一招蠻強的，他讓所有的嫡系子弟兵全部下去參選，民調高又怎樣？讓大家趕快來投名狀，不乖的也變乖，不支持的也變支持，所以今晚最大的受益者是賴清德。

凌濤今(27日)在中天《週末大爆卦》節目中表示，今天晚上的戰局，林俊憲一定攻擊陳亭妃，陳亭妃一定不會攻擊林俊憲。今天晚上，陳亭妃就是一個捧賴大會，就是要讓賴清德相信陳亭妃出線後，2028會支持他選總統。

凌濤認為，其實總統賴清德這一招蠻強的，因為他把所有的嫡系子弟兵全部放下去，民調高又怎樣？他可以提名他的嫡系子弟兵，所以你們趕快來投名狀，不乖的也變乖，不支持的也變支持，所以嫡系的最爽，不是嫡系就起義來歸，所以今晚最大的受益者是賴清德，不是陳亭妃、林俊憲。以這樣的情勢，接下來這些民調出來，其實什麼樣的情況都不會覺得意外。

凌濤指出，彰化縣長之戰，以我們的了解，應該是黃秀芳知名度比較高、比較強。陳素月唯一一個讓他注意到的是，陳素月是立法委員，她曾辦了一場活動稱來了1萬人，然後他看了照片，感覺大概500、600人，而他認識陳素月，就是那一場她唯一的黨內初選造勢，但是她就贏了，因為萊爾校長的數學5大於6嗎？陳素月一定大於黃秀芳。所以今天晚上過完場之後，林俊憲的民調是否都會大於陳亭妃，我們拭目以待。

