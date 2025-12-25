台南市長選戰綠營內戰殺很大 郭正亮預測：林俊憲還是輸

2026年台南市長選舉，國民黨確定提名立委謝龍介出馬角逐。民進黨初選則是進入倒數關鍵期，由立委林俊憲對決陳亭妃。針對綠營人選，前立委郭正亮認為，林俊憲還是輸。

針對台南市長選戰綠營人選，郭正亮24日在中天《綠也掀桌》節目中表示，林俊憲還是輸的。所謂廣義講的魅力，就是你見到選民那一瞬間，這個魅力最強的是立法院長韓國瑜與前總統陳水扁，也就是選民見過他們，會幫他們宣傳，所以跑久了，人家就會說這個好，口碑就出來了，陳亭妃就是這一類人物。

郭正亮接著表示，當然還有客觀的，也就是選民服務做得很廣，而且做得比較扎實，然後組織部門強大，當然募款也是，可是林俊憲、陳亭妃這兩人都不缺錢，所以就是個人魅力，而個人魅力中最重要的是親和力，所以政治人物都會說感覺到光與熱，「光」是路線、政策正確；「熱」則是群眾魅力。謝龍介當然有，比前立委陳以信好很多。

郭正亮認為，陳亭妃真的是認真，林俊憲當然有選民服務，可是林俊憲沒有陳亭妃當市議員那麼久，陳亭妃的妹妹也是市議員，陳亭妃跟前台南市議長郭信良成為一個聯盟，這已經很久了，這個聯盟大概至少有6個市議員，都是很死忠的。

至於林俊憲，郭正亮指出，重點是樂器博物館館長魏錦源表態挺，魏錦源是有指標性的，這種人會越來越多，而且他是用真名，林俊憲是故意找不是政界的人。

