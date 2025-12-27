台南市長選戰綠營誰出線？吳子嘉：不排除翻盤的可能

2026年縣市長選舉，民進黨台南市長提名，立委陳亭妃、林俊憲競爭激烈，預計明年1月中進行黨內初選民調。根據一份內參民調，陳亭妃以54.1%領先林俊憲的51.5%，差距在3個百分點之內。媒體人吳子嘉認為，目前陳亭妃占優勢，但是不能排除林俊憲一舉翻盤的可能性。

有網友26日在《董事長開講》網路直播節目中問到，彰化縣長之戰，新潮流陳素月翻盤出線，那陳亭妃的民調有可能被翻盤嗎？吳子嘉回應表示，綠委陳素月落後9個百分點翻盤，黃秀芳是正國會，9%能夠翻盤要看多少時間，1年9%、2個月9%，還是一個禮拜輸9%，這個話沒有科學依據，不要隨便講。

至於陳亭妃的民調是否有可能被翻盤？吳子嘉認為，一直都有可能，因為一直在變化中，目前看起來還是陳亭妃占優勢。這星期民進黨新潮流所有的公職人員，各自分了責任區，連續做4場大型活動，林俊憲是否可以一舉翻盤，不能排除這個可能性。

吳子嘉日前曾分析指出，陳素月是純正統的新潮流，陳素月如果好好打的話，彰化贏的勝算是存在的，所以國民黨不要太大意。唯一的變數是整個大盤，總統賴清德把整個國家結構搞壞掉了，反賴清德的風吹得很大。所以陳素月雖然很優秀，打選戰很強悍，但是反賴清德的風在上面大吹的話，你有可能會被賴清德誤導。

