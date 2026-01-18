台南市長選戰謝龍介對決陳亭妃 李明璇揭「突破口」是賴清德

2026年台南市長選戰，藍綠人選都已確定，將由國民黨立委謝龍介將與民進黨立委陳亭妃對決。國民黨前發言人李明璇認為，謝龍介在選戰中的「突破口」，是要把台南人對於身兼民進黨主席的總統賴清德、新潮流的不滿，轉化為「有別的選擇」。

謝龍介。（圖／中天新聞）

李明璇在政論節目《新聞大白話》表示，台南是賴清德的本命區，本命區不能被丟掉，一旦失守的話，賴清德也會被貼上本命區翻車的標籤，不論今天是不是由自己人出馬，賴清德他都一定會保住台南。她指出，陳亭妃出線的原因，包括她不是新潮流，這反而會降低了反感值，且對台南人來說，她也不是民進黨中央硬塞的人選。

陳亭妃。（圖／中天新聞）

李明璇說，先前台南的災情，民眾對民進黨，尤其新潮流的反彈非常大，不過賴清德就會全力輔選，這個制度就會逼他們出力，但民眾對派系的情緒會讓這個力道打折。

賴清德。（圖／中天新聞）

李明璇認為，對謝龍介而言，真正的突破口其實不是在陳亭妃，而是把台南人對賴清德，還有對新潮流的那一股的怨氣，「轉化成你還有別的選擇」。

