台南市長選戰 國民黨的勝選方程式

有意再次參選台南市長的國民黨立委謝龍介，日前在立法院質詢，竟然把海委會主委管碧玲當成內政部長劉世芳，文不對題問了半天，經管碧玲數次委婉澄清才發現自己問錯人了。

我反覆看了質詢影片，還是笑到不行。只是，關上影片以後，不免加深了這陣子以來的疑慮：謝龍介贏得了2026嗎？

我直接說：目前為止，還是贏不了。

怎麼辦？國民黨前立委陳以信這幾天跳出來，說要參加台南市長選舉，或許是一個值得期待的其他選擇。如果陳以信確實要跟謝龍介競爭，那麼國民黨一定要辦初選，找出最強人選。說是國民黨內有人反對陳以信出來「攪局」，這是因為他們不知道：目前為止，國民黨還是贏不了2026台南市長。

令人擔心的是，陳以信的知名度與爆發力。我仔細看了他上次選立委，以及其他場合的演講與發言，比較像是學者型，跟謝龍介的草根魅力形成對比，但陳以信的學經歷很好，如果兩人加起來除以二，就是最佳人選了，可惜就沒有那樣的人。

為什麼台南沒有更多藍白人士投入市長選舉的長期經營？台南當然有變天的機會，而且越來越大，但台南的非綠營選民一直很困惑：為什麼不能給我們更多更好的非綠候選人？

今年9月初，TVBS的民調顯示，謝龍介已經拉近陳亭妃到5個百分點，並贏過其他綠營可能人選，問題是在今年初，還落後陳亭妃十幾個百分點。這顯然是因為台南水災與大罷免效應，而這個效應已經結束了，證據就是賴清德總統的滿意度小幅回升，因此現在若做2026台南市長民調，謝龍介會落後陳亭妃更多。

民進黨就是陳亭妃了，沒有什麼賴清德喜不喜歡的問題，因為，她就是最強，賴清德不喜歡也不行，就好像蔡英文不喜歡賴清德，但也必須找他搭配。

謝龍介說，「我的民調40％起跳」，這是因為2022年，他選得很好，只差連任的黃偉哲7個百分點，但奇怪的是，選前民調落後20個百分點以上，於是他，以及藍營支持者就以為，台南民調測不出謝龍介的真正支持度！如果現在落後陳亭妃不多，票開出來就是會贏！

呵，不是喔，不是這樣喔！

2022，選前民調與開票的落差是因為三個字：投票率。選前民調，說可能投票的選民有7、8成，但實際投票率不到6成，也就是說，本來要投黃偉哲的人，因為實力相差懸殊，就沒有出來投了。

但，注意了，如果2026，謝龍介與陳亭妃的民調沒有差那麼多，綠營支持者的投票率就會提升，不會重演「民調與實際投票落差很大」的奇怪現象了。（作者為醫師）