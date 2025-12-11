台南市長選戰 綠營誰出線？沈富雄：這人恐怕已輸定了

民進黨台南市長初選白熱化，立委林俊憲翻出當年台南市議長選舉跑票的舊帳，暗指立委陳亭妃有跑票叛黨歷史，甚至還直言「賴清德怎麼敢放心把台南交給陳亭妃」。前立委沈富雄認為，林俊憲這是很狠的一招。不過，林俊憲恐怕已經輸定了，因為他跟陳亭妃的差距太大了。

針對台南市長綠營人選，沈富雄11日在《鄉民大學問》節目中表示，台南市是他的故鄉，台南市長這一局，其實林俊憲恐怕已經輸定了，因為他跟陳亭妃的差距太大了，剩下的時間要趕上來，確實不容易，所以林俊憲很急了，連前南市議長、現任議員郭信良這3個字都拋出來了，把上一次選舉跑票丟出來，這是很狠的一招。陳亭妃不想讓人提到的東西，林俊憲都出招了，所以表示再不拚，就時不我予了。除非台灣的司法真正聽命於政黨，然後在最後這段期間，把陳亭妃用司法手段搞下去。

沈富雄接著表示，台南市這一局，比較沒有像高雄市長選戰那樣混沌不清。他想台南市大概就是陳亭妃了。

沈富雄認為，如果陳亭妃對上謝龍介，國民黨立委謝龍介也會輸。因為謝龍介曾經親口在很多場合告訴全國人民，他跟陳亭妃拚不會贏，所以謝龍介都講，不跟陳亭妃拚，他是跟賴清德拚，這個是委婉繞個圈。除非民進黨想盡辦法要把林俊憲弄上來，要不然陳亭妃對上謝龍介，謝龍介贏不了。

