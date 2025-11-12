台南市長選舉成敗 攸關2028大選

民進黨立委陳亭妃12日完成台南市長黨內初選登記，強調2026台南的勝敗決定2028年中央能否穩定執政；同黨競爭對手林俊憲則重申他想成為「桶箍」，修補過去因議長跑票、叛逃事件造成的裂痕。同樣擬參選台南市長的藍委謝龍介直言，陳亭妃將地方選舉訴諸2028大選，是想吸引當初投賴的綠營中間選民支持。

受鳳凰颱風影響，陳亭妃昨天留在選區，由辦公室主任代為完成2026年台南市長初選登記。面對2026年藍白合挑戰，陳認為，2022年藍白尚未合作，台南市長選舉民進黨只贏4萬多票，2026年藍白完全聯手，氣勢更強，若沒有最強的母雞，怎麼對抗藍白合？她要用行動證明，「我就是最強的母雞」。

廣告 廣告

陳亭妃強調，2026年台南的勝敗，將決定2028年中央能否穩定執政，如果連台南都要讓賴主席擔心，怎麼有力量去贏得其他縣市、擴展民進黨執政的版圖？所以台南一定要大贏。

謝龍介分析，現在民進黨台南市民代都站在林俊憲陣營，陳亭妃備感壓力，加上自己已掛出看板，之前力挺陳的藍營民代也逐漸回鍋，陳勢必得尋找新的票源。

他說，賴清德總統2024年大選在台南市獲得約50％選票，陳亭妃昨日的發言是希望表達自己是最強母雞，唯有民進黨勝選，賴清德才能連任，吸引當初投票給賴的綠營中間選民。

林俊憲則表示，只有他有能力把重新整合民進黨「台南隊」戰力，希望成為「桶箍」，把過去因議長跑票、叛逃事件所造成的裂痕一一修補，讓台南重新團結，目標不僅為了個人勝選，更是要整合黨內的力量共同贏下2026年的地方大選。