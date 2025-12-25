台南市長選舉最新民調》陳亭妃知名度居冠 對決謝龍介勝幅高於林俊憲

民進黨立委林俊憲（左）、陳亭妃（中）、國民黨立委謝龍介（右）爭奪2026台南市長。 圖：取自臉書（新頭殼合成照）

[Newtalk新聞] 國民黨日前確定提名藍委謝龍介再次參選台南市長，而民進黨仍有待初選，綠委陳亭妃、林俊憲競爭激烈。匯流新聞網民調中心今（25）天公布最新「2026台南市長選情評估」民意調查，結果顯示，在潛在市長參選人知名度方面，陳亭妃、林俊憲明顯高於謝龍介；而在藍綠對決的情境下，無論由陳亭妃或林俊憲出馬，皆大幅領先謝龍介，顯示台南市長選情目前仍呈現「綠強藍弱」的結構。

根據民調結果，在「是否知道或聽過下列市長潛在人選」的知名度調查中，有64.0%的受訪者表示知道陳亭妃，63.2%知道林俊憲，而知道謝龍介者則為39.2%，另有28.0%民眾尚無明確印象。整體而言，民進黨兩位初選人選的能見度明顯高於國民黨人選，且在原台南市區的知名度表現更突出。

在民進黨內部對比方面，若僅就陳亭妃與林俊憲兩人比較，有42.7%支持陳亭妃，33.0%支持林俊憲，另有24.3%無法選出任一人。交叉分析顯示，陳亭妃在男性、部分選區以及非民進黨支持者中較具優勢，而林俊憲則在民進黨支持者及特定選區獲得較高支持度。

進一步觀察藍綠對決情境，當陳亭妃對上謝龍介時，有57.1%支持陳亭妃，僅18.5%支持謝龍介，雙方差距接近40個百分點；另有24.4%受訪者尚未表態。若改由林俊憲出戰謝龍介，則有51.6%支持林俊憲，28.5%支持謝龍介，林俊憲同樣取得明顯領先優勢。

民調亦同步調查現任市長黃偉哲的施政滿意度，結果顯示，57.8%表示滿意、27.5%不滿意，整體滿意度仍維持過半水準。分析指出，滿意度較高族群與民進黨支持者結構高度重疊，也為民進黨後續接棒人選提供一定的政治基礎。

該次調查由匯流新聞網民調中心執行，調查時間為2025年12月22日至23日晚間，針對設籍台南市、年滿20歲民眾進行市話訪問，共完成1,074份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.99個百分點，並依戶籍地、性別、年齡與教育程度進行加權處理。

