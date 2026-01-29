台南市長選舉注定賴輸了？最強菜農提2原因酸林俊憲：不爭氣

2026台南市長選舉，民進黨確定將派出立委陳亭妃對決國民黨謝龍介。最強菜農林佳新認為，台南市長選舉，無論陳亭妃贏或輸，對於身兼民進黨主席的總統賴清德而言「都輸了」，並酸林俊憲「你怎麼這麼不爭氣」。

民進黨台南市長初選，由陳亭妃與林俊憲對決，民進黨中央15日公布結果，陳亭妃獲60.85％、林俊憲58.16%，兩者僅相差2.69個百分點，由陳亭妃出線。值得注意的是，當陳亭妃20日拜會「挺憲派」的台南市議長邱莉莉等議員時，因拒簽「切割郭信良」等3點協議，遭外界解讀難以團結。

林佳新今（29）日則在臉書指出，如今面對陳亭妃與其親密戰友郭信良，賴清德與賴系該何去何從？若民進黨輸掉台南市長選舉，賴清德恐得要辭去黨主席，若民進黨贏了台南市長選舉，賴等於輸了地盤。

林佳新直言，民進黨在台南無論贏還是輸，對於賴清德而言，都是輸了，並點名林俊憲「你怎麼這麼不爭氣」。

陳亭妃日前拜會挺憲派的議長邱莉莉，卻未簽署由挺憲派主導擬定的「2026民進黨勝選共同聲明，3點協議保證」，邱莉莉表示遺憾。3點協議保證包括：一、秉持民進黨創黨40周年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確的切割。二、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人。三、大選後的正副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長人選。

