台南市長選舉》陳亭妃感恩鐵馬行第2站繞行下營

民進黨台南市長提名人陳亭妃(前)，展開part2「亭妃感恩溫暖鐵馬行」，今天從下營玄天上帝廟出發。(記者楊金城攝)

〔記者楊金城／台南報導〕民進黨台南市長初選後，獲得台南市長提名的民進黨立委陳亭妃，展開part2「亭妃感恩溫暖鐵馬行」，繼第一站白河鐵馬行，向鄉親表達感謝，今天(29日)第二站從下營玄天上帝廟出發，回應人民期待，希望在11月28日市長選舉勝選，讓台灣A贏、台南A贏、市民A贏。

民進黨台南市長提名人陳亭妃的感恩鐵馬行2.0，除了感謝民眾在市長初選的支持，也是市長競選活動的延續；對於黨內團結，陳亭妃再度強調不是問題，隨著市長選舉的熱度，台南一定團結。

陳亭妃的感恩鐵馬行將在台南37區1區接1區的完成，拜訪鄉親表達感謝，並爭取更多支持，鐵馬行預計排到4月。

陳亭妃今天從下營玄天上帝廟出發，由上帝廟主委姜金利、委員會、部分里長陪同向玄天上帝參拜祈福後，從上帝廟出發繞行下營區，下營的台語發音近似「A贏」(會贏之意)，她說，從下營出發，希望以台南第一位女市長的溫暖、溫度找回市民的支持、對台南土地的期待。

民進黨台南市長提名人陳亭妃(前右三)向下營玄天上帝參拜祈福。(記者楊金城攝)

陳亭妃以台南市長候選人署名的八仙彩向大廟恭祝神威。(記者楊金城攝)

