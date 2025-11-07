台南市長黨內初選較勁？陳亭妃釋競選影片 林俊憲合體南高屏立委
記者許芷瑄、林育昇／台北報導
民進黨立委陳亭妃、林俊憲拚黨內台南市長初選，今（7）日雙方都在立院開記者會，不過陳亭妃是獨自一人發布競選影片，而林俊憲則合體台南高雄屏東立委等6位立委，頗有隔空較勁意味。不過被問到國民黨選將之一謝龍介，前一天審查反年改時被拍到仰頭閉眼，疑似睡著的畫面，都炮口一致。
陳亭妃競選影片：「讓我們的孩子平安長大。」
10秒鐘滿滿孩童的短影片，這是陳亭妃拚民進黨內初選的第二支競選影片，記錄她的第一視角，打造親子溫暖台南。
民進黨立委陳亭妃：「我們的責任是要把台南做得更好，而且它的更好是要有溫度，要有溫暖要有小朋友。」
陳亭妃預告，接下來會推出一系列不同族群的競選短片，但另一邊黨內對手林俊憲也合體高雄屏東立委，開南高屏大生活圈記者會。
民進黨立委林俊憲：「用更高的角度，把南高屏用更系統性地，把它串聯起來。」
與會的有郭國文、許智傑、邱志偉、鍾佳濱、徐富癸、伍麗華，似乎都有相挺林俊憲意味，相較陳亭妃獨自一人公布競選影片，隔空較勁意味濃。
民進黨立委林俊憲：「我不知道（她開記者會），我是受邀啦。」
民進黨立委陳亭妃：「我覺得大家不要太多的揣測，大家用最和平的方式，用最能夠讓人民放心的方式完成這場初選。」
黨內初選各自努力，但對藍營潛在對手謝龍介還是炮口一致，前一天司委會審查反年改，謝龍介就被拍到仰頭雙眼緊閉，挨酸為了等待表決堅持到最後，想必藍白支持者看到這樣子，為把年改改回去的努力，也會為之動容。
民進黨立委林俊憲：「有進步了啦，至少他有來開會，公督盟的評鑑中好像很少出現，很少看見他出現。」
民進黨立委陳亭妃：「好像很疲累的感覺，在很多地方也有被拍到，所以你真的累了。」
國民黨立委謝龍介：「停砍年金讓他們很不爽，那就做這種小報復。」
2026台南市長這仗，林俊憲、陳亭妃都想披戰袍對戰藍營人選，雙方頻過招，拚贏得黨內勝選。
