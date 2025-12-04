台南市防汛能量升級，六十台移動式抽水機全面到位。（水利局提供）

記者陳佳伶／新營報導

確保移動式抽水機功能正常，避免因機齡老舊影響效能，南市水利局逐年汰除老舊機組，經向中央爭取補助經費，南市今年以近九千萬元採購六十台的大型移動式抽水機，全面提升防汛整備能量，以強化防災韌性，守護民眾安全。

水利局表示，台南地處低窪地區，颱風、豪雨易造成淹水災情，過去抽水設備數量有限，面對短時間強降雨時，常需跨區調度，效率受限；此次獲補助添購的六十台大型移動式抽水機，具備高效能、機動性強的特點，可迅速部署至各易淹水區域，縮短排水時間，降低災害風險。

這批抽水機將分配至各主要防汛據點，並搭配既有固定抽水站，形成更完整的防洪網絡；一旦有颱風、豪雨來襲能更快因應，同時，將持續加強人員訓練與演練，確保設備操作熟練，發揮最大效益。

水利局表示，面對全球暖化與極端氣候，將持續向中央爭取經費提升防災能量，透過補助計畫推動防汛設備更新，南市此次獲補助採購抽水機，是落實「防災優先」的重要一步。