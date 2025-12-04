台南市防汛能量升級 六十台移動式抽水機全面到位
記者陳佳伶／新營報導
確保移動式抽水機功能正常，避免因機齡老舊影響效能，南市水利局逐年汰除老舊機組，經向中央爭取補助經費，南市今年以近九千萬元採購六十台的大型移動式抽水機，全面提升防汛整備能量，以強化防災韌性，守護民眾安全。
水利局表示，台南地處低窪地區，颱風、豪雨易造成淹水災情，過去抽水設備數量有限，面對短時間強降雨時，常需跨區調度，效率受限；此次獲補助添購的六十台大型移動式抽水機，具備高效能、機動性強的特點，可迅速部署至各易淹水區域，縮短排水時間，降低災害風險。
這批抽水機將分配至各主要防汛據點，並搭配既有固定抽水站，形成更完整的防洪網絡；一旦有颱風、豪雨來襲能更快因應，同時，將持續加強人員訓練與演練，確保設備操作熟練，發揮最大效益。
水利局表示，面對全球暖化與極端氣候，將持續向中央爭取經費提升防災能量，透過補助計畫推動防汛設備更新，南市此次獲補助採購抽水機，是落實「防災優先」的重要一步。
其他人也在看
明急凍12度！下週冷空氣再襲 「這區」雨下到一片紅
今（4）日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨。氣象專家賈新興指出，今明2天有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率，預估路徑以影響菲律賓南部進入南海方向移動。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
變天了！全台急凍3天「最冷時間出爐」 雨下最猛地區曝光
變天了！台北今（3）日一早就溼溼冷冷，許多通勤族都穿起了雨衣、撐起雨傘。對此，氣象粉專「進擊の天氣小編」指出，最冷時間落在週三晚上至週四清晨，可能會下雨的地區也曝光了，提醒民眾多加留意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
0度線南下入侵台灣！ 「最冷時刻」降臨下探14度
0度線南下入侵台灣！ 「最冷時刻」降臨下探14度EBC東森新聞 ・ 18 小時前 ・ 3
保溫耳罩準備好！越晚越冷「急凍14度」 雨彈連炸3天
中央氣象署今（3）日上午發布陸上強風特報，受東北風偏強影響，提醒今日上午至明（4）日晚上16縣市局部地區，有平均風力達6級以上或陣風8級以上的機率，民眾外出需特別注意。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
今晨最低溫下探12.6度！首波大陸冷氣團「這天」報到
生活中心／楊佩怡報導今（4）日受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨；氣溫方面，今（4日）晨是此波東北季風之冷空氣影響最顯著的時間點。對此，氣象粉專指出下一波東北季風增強時間為「這1天」，不僅連冷3天，強度還很有可能逼近大陸冷氣團。民視 ・ 5 小時前 ・ 2
冷空氣襲！今晨最低溫12.6℃ 首波大陸冷氣團恐「這時」殺到
氣象署發布陸上強風特報，東北風偏強，今（4）日晨至5日晚上桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、臺東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 4
氣溫驚人驟降！「這兩天」回溫 下波冷空氣報到時間曝
即時中心／潘柏廷、陳治甬報導中央氣象署預報員趙竑今（4）日上午說明，昨（3）晚至今晨是這一波冷空氣影響最明顯的時候，普遍低溫觀測到15至17度，有些局部地區則出現12至14度低溫，這波冷空氣預估會影響到明（5）日，直到週末（6、7日）才會減弱，各地都會屬於看得到陽光的天氣，但緊接著下週一（8日）又會有一波冷空氣增強，但沒有像這一波來得強，因此低溫降幅並不明顯，只有在北台灣高溫降到21、22度。民視 ・ 3 小時前 ・ 2
還沒冷完！明晨中部以北下探12度 下週變天掃雨彈
東北季風挾冷空氣南下，中部以北明顯轉涼，氣象專家吳德榮指出，明日清晨，中部以北平地的最低氣溫、仍可降至12度左右，下週一水氣增多，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨的機率。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 2
越晚越冷！今12度低溫來襲伴雨勢 冷到週六氣溫才回升
今晨觀測資料顯示，迎風面降水回波增多，北部、東北部及東部開始有局部降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日「東北季風」增強、北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴；強冷空氣南下，北台愈晚愈冷，應注意氣溫驟降，其他地區氣溫亦降。各地區氣溫為：北部21至13度、中部15...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1
還沒冷完！下週「這天」東北季風再增強 最低恐剩10度
冷空氣全面鎖定北台灣！氣象粉專指出，受到東北季風影響，北部及東半部地區持續濕冷，今（4）日高溫恐難突破20°C，體感宛如進入「冰箱模式」。雖然目前中南部仍有微暖，但專家警告，下週一又有新一波東北季風南下！三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
今明顯降溫 周四起轉乾冷最低溫下探13度 熱帶擾動93W發展中
受到東北季風南下影響，今天氣溫明顯降低。天氣風險分析師吳聖宇指出，今天(03日)隨著中高層短波槽通過台灣以北，華南東移的這些水氣也要逐漸經過，北部、東半部會是陰天偶有降雨的天氣天氣多一典 ・ 1 天前 ・ 2
基隆河油污再現！台水全面停止取水
[NOWnews今日新聞]基隆河上週才因油汙影響水源無法取水，昨（2）日晚間再發現汙染情形。台灣自來水公司今（3）日表示，已全面停止取用河水並加強沿線巡查，將從新山淨水場調度每日支援約1萬噸水量，經評...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 3
12月還有颱風！輕颱「洛鞍」最快明天生成 專家曝未來走向
台灣整合防災工程顧問公司總監賈新興在臉書粉專表示，根據目前觀察，菲律賓東方海面今天至明天有熱帶性低氣壓發展的趨勢，最快明天至後天有發展為今年第28號颱風「洛鞍」的機率，預估其路徑仍以影響菲律賓南部，並朝南海方向移動的趨勢為主，對台灣天氣沒有直接影響。近期天...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 1
淑麗氣象／最冷時刻來了 今跌破13度「明起又濕又冷」
淑麗氣象／最冷時刻來了 今跌破13度「明起又濕又冷」EBC東森新聞 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
東北季風挾冷空氣狂襲！最低溫跌破12度 「最凍時刻」曝光
今（3）日東北季風有感增強。氣象專家林得恩表示，台灣中部以北及宜花地區氣溫明顯轉涼，且「愈晚愈冷」，預估今晚至明日清晨降溫最明顯，最低溫可降至12度，且明日起，環境水氣減少，濕冷也將轉為乾冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
東北季風發威！「先濕後乾」大降溫 明後天清晨下探12度
中央氣象署表示今天（3日）東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸、大臺北及宜蘭地區為有雨天氣，並有局部較大雨勢，桃、竹、苗、花、東及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，中南部平地雲量中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
住家「500公尺內每多一家速食店」 幼童鼻炎機率增16%
住家周圍環境與居家清潔習慣對幼童過敏症狀影響甚鉅，最新研究顯示，家中若位於夜市1.5公里範圍內，5歲以下孩童罹患濕疹風險將明顯提高。專家建議，若帶孩子逛完夜市，應立即清潔身體並更換衣物，以降低過敏風險。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
急凍！東北季風增強「低溫降至12度」 中部高山有望出現降雪
【緯來新聞網】中央氣象署指出，隨著東北季風明顯增強，台灣今日迎來入冬以來首波冷空氣，氣溫驟降，民眾需緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
鄭明典示警0度線快速往南移！今晚至明晨最冷 恐下探14度
受東北季風增強與華南中層水氣通過影響，今日起全台氣溫明顯下滑！前中央氣象局長鄭明典指出，「太陽下山，0度線南移！」中央氣象署表示，這波東北季風預計影響至週五，今晚明晨最為涼冷。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前 ・ 發起對話
基隆水汙源頭尚未查明！謝國樑提相關「補貼」1000元 申請時間也出爐
基隆河11月27日開始發生油汙汙染事件，基隆市府往上追查，但目前都排除是這回水汙染元凶，目前源頭仍持續追查。基隆市長謝國樑昨（3）日晚間宣布，針對受影響的家戶新增「濾芯更換」補貼，檢附收據、發票正本，每家戶補助1,000元，以一次為限，補助申請時間為11月27日至12月31日。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 1