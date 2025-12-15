台南市集美學新風貌 結合設計感和人情味 市集和攤鋪環境煥然一新

台南經發局市場處爭取經濟部市集美學升級和攤鋪優化經費進行改造，鼓勵民眾到市集的人氣攤鋪選購美食好物。（記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶／新營報導

經濟部主辦「傳統市集美學升級暨攤鋪優化輔導計畫」，從全台激烈競爭中嚴選卅處市集進行改造，台南有佳里中山市場、學甲市場及六甲市場三處市集爭取到八百萬元美學改造經費，進行門面、入口意象翻新美化、三處市集每處各有五處示範攤鋪位攤台與招牌更新、使得整體環境煥然一新。

市場處代理處長林士群表示，由市集美學改造，從設計味和人情味結合，讓市集環境品質提升。（記者陳佳伶攝）

經發局副局長蕭富仁說，傳統市集是台灣經濟與文化的重要象徵，這次市集美學升級暨攤鋪優化輔導計畫，在經濟部支持下，從整體規劃、攤位設計到環境改善等全方位著手，打造兼具人情味與設計感的現代化市集環境，提升整體形象與競爭力，期能吸引更多消費者與遊客到訪，活絡地方經濟。

市場處代理處長林士群表示，這次改造內容豐富，佳里中山市場進行門面翻新與美化、攤位照明更新、閱覽室與周邊地面美化；學甲市場涵蓋入口意象美化、指引牌設置、主視覺設計與空間美化；六甲市場強化主視覺設計、入口意象美化、指引牌設置、轉角端景牆面美化。

三處市集各有五處示範攤鋪位進行攤臺與招牌更新、展售台美化等項目，整體環境煥然一新。

經發局副局長蕭富仁說明台南爭取到三處市集和十五處攤鋪改造的情況。（記者陳佳伶攝）

林士群表示，三處市集有不少人氣示範攤鋪，佳里中山市場的土豆伯雜糧行，深耕在地超過七十年，販售五穀雜糧，包括花生、蠶豆酥、木耳、小米等多種優質產品，貼心推出組合包方便選購；學甲市場阿德雞肉為當地經營多年的老字號攤販，以新鮮現宰雞肉聞名，提供甘蔗雞、鹹水雞及多樣滷味，深受婆媽喜愛，成為市場名攤；六甲市場慈雲素食是人氣攤位，提供多樣化素食滷味，店內空間明亮整潔，受好評，這三處攤鋪也都進行改造，購物消費環境更整潔舒適，更多市集改造成果和美食資訊可上南市市場處官網查詢。