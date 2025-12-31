台南市鳳凰書畫學會在新營文化中心推聯展

年近九旬的王方麵，雖未曾接受過正式學院訓練，作品色彩運用與構圖皆具個人風格。（記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶／新營報導

創立二十年的台南市鳳凰書畫學會，即日起至明年一月十一日在新營文化中心推出「走過台南400，再展風華」聯展，展出九十多幅油畫、水墨等多元媒材作品，呈現安平漁港的海天光影、晨曦中的黑面琵鷺等，展現台南自然之美。

文化局說，台南市鳳凰書畫學會已創立、深耕二十年，該學會匯聚來自各行各業、熱愛書畫創作的同好，成立「幸福畫室」，彼此切磋、互相砥礪，持續推廣美學教育，為地方文化注入蓬勃能量。

學會創辦人蔡雪貞為前東方設計大學駐校藝術家、美工系教授，亦曾任長榮大學美術系兼任教授，擅長融通國畫、油畫與東洋畫技法，自創「蔡氏潑墨大法」獨步藝壇；這次展覽亦展出蔡雪貞與會員、學生的創作成果，展現多年耕耘累積的深厚能量。

此次聯展具象與抽象並陳，中西畫風交融，展出九十多幅油畫、水墨等多元媒材作品，可欣賞安平漁港的海天光影、晨曦中的黑面琵鷺、奇美博物館、大戶人家風采等，一幅幅展現台南的人文底蘊與自然之美。

展覽中最引人注目的創作者之一，是年近九旬的王方麵，雖未曾接受過正式學院訓練，在蔡雪貞的鼓勵及女兒王鳳龍的協助下，完成多幅作品，色彩運用與構圖皆具個人風格，創作能量令人驚豔， 欣賞她的作品，可感受美的溫度與藝術創作的生命力。