台南市鹽水獅子會募熱血 新營連四日辦理捐血活動

台南市鹽水獅子會一日起一連四天在新營辦捐血，新營捐血室外有捐血車進駐，提升服務量能。（記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶／新營報導

迎接新年到來，台南市鹽水獅子會一日起一連四天，在新營捐血室前舉辦「摯情心、獅子情、捐熱血」元旦大型捐血活動，號召民眾一起挽袖捐血，首日就有不少民眾熱情參與，四天總目標要募集三千袋熱血，為血庫注入暖流。

元旦在南瀛綠都心公園有升旗和健走活動，吸引大批民眾到場，不少民眾喜歡在一年開始的第一天捐血做好事，捐血中心除開放既有捐血室外，並加派三輛捐血車進駐現場，加快捐血流程，提升服務量能。

廣告 廣告

元旦有不少民眾挽袖捐熱血，鹽水獅子會感謝每位捐血人。（記者陳佳伶攝）

為感謝熱心民眾響應公益，主辦單位準備豐富捐血禮，包括洗衣精、白米、衛生紙、環保袋及海產美食券等，凡捐五百cc者另加贈蘭花盆栽，現場並貼心提供紅豆薏仁、菜包、肉羹等熱食，招呼捐血民眾享用，讓捐血人暖胃又暖心。

鹽水獅子會會長黃國芳表示，元旦大型捐血活動已成為鹽水獅子會年度重要公益行動，已連續辦理十八年；多年來結合在地民代服務處、學校、企業、餐廳及醫療單位共同投入，凝聚地方力量推動社會公益；感謝台灣中油嘉義營業處贊助洗衣精，南光中學及南新國中學生志工協助資料輸入與動線引導，一起以實際行動做公益。