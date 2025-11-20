台南市ESG概念店認證第三屆新增22家卓越門市

▲第三屆「台南市ESG概念店認證」頒獎典禮，共有19個品牌、22家卓越門市通過認證。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】台南市政府在永華市政中心舉行第三屆「台南市ESG概念店認證」頒獎典禮，由經濟發展局長張婷媛代表台南市長黃偉哲頒獎。本屆共有19個品牌、22家卓越門市通過認證，累計已達43個品牌、53家店家獲選，展現台南市在推動永續商業的厚實基礎與持續成長動能。

市長黃偉哲表示，台南作為歷史文化與觀光能量兼具的城市，商業服務業更是旅客體驗的第一線。市府將持續以「友善、多元、包容」作為城市品牌精神，從性別友善空間、親子休憩環境、無障礙設施，到永續商品資訊透明與在地供應鏈推廣，逐步建構具韌性的永續商業生態系。未來也將持續引導更多商家加入永續行列，讓台南成為以人為本、低碳共好、永續進步的幸福城市。

本屆獲認證的門市店家橫跨批發零售、餐飲、旅宿、生活服務及地方創生等領域，各店家從自身定位切入永續行動，展現多元的ESG亮點。在「環境保護面向」中，台塩生技健康店推動再生塑料瓶器與自備容器優惠；維悅酒店導入節能節水設備並落實綠色採購；金色三麥以釀造副產物再製綠色餐具；老木創生木制所以退役木材打造再生設計品，綠色模式美髮沙龍採用植萃產品與可分解包材；小金鈴花藝則推動花器回收再利用與花藝教育，化美學為永續。

在「社會責任」面向，多加思所協助50+熟齡婦女培力與就業；庫萌美食（KOME KOME）支持婦女與中高齡者就業並推廣健康飲食；永華科學教育中心提供偏鄉學生公益名額，實踐教育平權永續從孩童開始；台南老爺行旅推動壯輔手服務、食農教育與捐贈環保住房備品所得；麥味登持續提供弱勢就業機會與支持心智障礙教育，體現企業對在地社會的實質投入。

在「公司治理」面向，莊敬生活百貨導入ESG教育、AI智慧服務與落實性別平等制度；毛丼丼飯專門店強化安全管理與升遷透明度；上茶堂完善食品安全管理與利害關係人溝通；瑪雅資訊透過跨國協作與彈性工作提升治理效率；皙淨 GRACE SKIN則以女性創業精神與永續品牌治理打造兼具市場性與社會價值的企業典範。

經濟發展局長張婷媛表示，「台南市ESG概念店認證」已邁入第三屆，今年再新增22家門市店，顯示企業對永續議題愈加重視，也反映出消費者對友善服務、綠色商品與透明資訊的需求持續增加。ESG概念店計畫已成為協助企業落實永續轉型的重要平台，使節能減碳、綠色採購、循環再利用、友善服務與透明治理等行動逐步在城市商業體系中紮根。

市府將持續透過輔導與認證雙軌並行，協助企業盤查碳排、導入節能設備、推動食材在地化、減少包材與循環設計等具體作為，讓永續成為商家的競爭力而非成本負擔。同時也持續整合跨局處資源，推動能源轉型、綠色運輸、資源循環與智慧節能，引導店家以實際行動提升營運韌性，並使永續真正落實於民生、觀光與城市發展。