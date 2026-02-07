台南帥警幫正妹逃罰單「滑進旅館5hrs」畫面曝光 警界彭于晏停職起訴

記者林昱孜／台南報導

台南有警界彭于晏之稱的帥警，遭控濫用職權，警方介入調查後近日依法起訴並停職處分。（圖／翻攝畫面）

警界彭于晏出包停職起訴！台南市警二分局一名黃姓員警，長相帥氣因而有「警界彭于晏」之稱，去年6月攔查酒駕案件，未依規定對同車女乘客開罰，事後還進入她下榻飯店。警方接獲檢舉後報請檢方偵辦，發現兩人在房內幽會長達5個多小時，還涉將嫌疑人個資、偵查報告傳給親友閒聊，台南地檢署偵結起訴，依涉圖利罪嫌起訴，黃員已依規定停職。

酒駕男當時接受訪問，控警界彭于晏勾引女友開房。（圖／資料照片）

一對情侶去年6月從高雄到台南遊玩，男生因酒駕騎機車被黃姓員警取締，兩人一同被帶回派出所偵辦。廖男酒精濃度達0.49毫克，後座石女依法應連坐處罰鍰6000元至1萬5000元，但黃員對石女有好感，因而「罰男不罰女」。

酒駕被逮! 嫌犯控「警界彭于晏」勾引女友開房，旅館內一前一後畫面曝光。

起訴書指出，石女離開派出所返回旅館，剛好下班退勤的黃員竟前往該旅館門口與石女「巧遇」，兩人在路邊閒聊後，於清晨5時許一同進入石女房間，直到上午10時42分黃員才離開。全案經檢舉後曝光，警方調閱監視器及補開罰單，才查出荒唐行徑。

檢方查出，黃員用手機拍下廖男的身分證及酒精測定紀錄表，傳到家庭LINE群組及女性友人張女炫耀討論；同年8月，他又將一份關於洪姓男子的詐欺案偵查報告翻拍傳給張女閒聊，侵害民眾隱私。

台南地檢署認為，黃員身為執法人員，卻違背職務，依圖利罪及違法個資法等罪，將他提起公訴。台南市警局二分局表示，案件偵查終結並已起訴，分局立即依法將該名員警予以停職處分，並從嚴追究相關人員行政責任。

