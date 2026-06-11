台南平埔原住民族群人口創新高 見證族群認同深化與文化傳承成果

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台南是全國平埔原住民族群最重要的聚居地之一，近年來市府持續推動平埔原住民族群文化傳承、語言推廣及族群認同工作，透過熟註記及民族別認同註記制度，協助更多族人重新連結自身歷史文化脈絡，也讓平埔原住民族群在台南這塊土地上的歷史足跡獲得更多理解與重視。 圖：台南市政府提供

[Newtalk新聞] 截至115年4月30日止，台南市平埔原住民族群完成「熟」註記人數已達11,496人，其中辦理民族別認同註記者達10,360人，包括西拉雅族9,701人及其他平埔原住民族群659人。人口數首度超越本市山地及平地原住民總和11,491人，成為台南市人數最多的原住民族群，展現平埔原住民族群認同逐步提升的重要成果。

台南市長黃偉哲表示，台南是全國平埔原住民族群最重要的聚居地之一，也是文化保存與復振的重要城市。近年來市府持續推動平埔原住民族群文化傳承、語言推廣及族群認同工作，透過熟註記及民族別認同註記制度，協助更多族人重新連結自身歷史文化脈絡，也讓平埔原住民族群在台南這塊土地上的歷史足跡獲得更多理解與重視。

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台南市政府原民會主委白惠蘭Salau Kaljimuran指出，市府多年來積極推動平埔原住民族群相關政策，包括辦理平埔原住民族群語言復振計畫，推動生活會話班、教會學習班等族語學習推廣；辦理平埔原住民族群文化資產調查計畫及KUVA活絡聚落計畫，強化聚落文化保存與傳承；補助各聚落辦理夜祭及歲時祭儀，使傳統文化活動得以傳承；辦理平埔原住民族群生活狀況及需求調查，作為未來政策規劃依據；並持續推動平埔原住民族群振興發展相關法制作業，逐步建構完善的族群發展支持體系。

此外，市府近年也積極推動北頭洋聚落綜合服務中心建設，作為平埔原住民族群文化保存、教育推廣及聚落發展的重要據點，並透過平埔原住民族群文化節、展覽活動及聚落交流等方式，持續提升社會大眾對平埔原住民族群歷史文化的認識與重視。

從熟註記人數持續成長可看出族群認同逐漸深化，這不僅代表數字上的突破，更象徵平埔原住民族群歷史與文化受到更多族人及社會大眾的關注。未來市府將持續推動平埔原住民族群文化復振、語言保存及聚落發展工作，讓台南成為全國平埔原住民族群文化傳承與發展的重要基地。

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