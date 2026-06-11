台南平埔原住民族群人口創新高

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台南平埔原住民族群人口逐漸增加，總人數創下新高紀錄。(市府原民會提供)

（另開新視窗）

記者翁順利／台南報導

市府原住民族事務委員會十一日公布最新的全市平埔原住民總人口數達到一一四九六人，首度超越全市山地及平地原住民總和人數五人，成為台南市人數最多的原住民族群，展現平埔原住民族群認同逐步提升的重要成果。

截至今年四月三十日止，台南市平埔原住民族群完成「熟」註記人數已達一一四九六人，其中辦理民族別認同註記者達一0三六0人，包括西拉雅族九七0一人及其他平埔原住民族群六五九人，人口數首度超越本市山地及平地原住民總和一一四九一人，共同見證族群認同深化與文化傳承成果。

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市長黃偉哲表示，台南是全國平埔原住民族群最重要的聚居地之一，也是文化保存與復振的重要城市，近年來市府持續推動平埔原住民族群文化傳承、語言推廣及族群認同工作，透過熟註記及民族別認同註記制度，協助更多族人重新連結自身歷史文化脈絡，也讓平埔原住民族群在台南這塊土地上的歷史足跡獲得更多理解與重視。

市府原民會主委白惠蘭指出，該會多年來積極推動平埔原住民族群相關政策，包括辦理平埔原住民族群語言復振計畫，推動生活會話班、教會學習班等族語學習推廣；辦理平埔原住民族群文化資產調查計畫及KUVA活絡聚落計畫，強化聚落文化保存與傳承；補助各聚落辦理夜祭及歲時祭儀，使傳統文化活動得以傳承；辦理平埔原住民族群生活狀況及需求調查，作為未來政策規劃依據。

白惠蘭強調，從熟註記人數持續成長可看出族群認同逐漸深化，不僅代表數字上的突破，更象徵平埔原住民族群歷史與文化受到更多族人及社會大眾的關注，未來該會將持續推動平埔原住民族群文化復振、語言保存及聚落發展工作，讓台南成為全國平埔原住民族群文化傳承與發展的基地。