台南平安遶境大典！百位辣妹禮生頂寒風露酥胸成「嬌」點

[Newtalk新聞] 安平福城堂今日舉辦「福德正神三載圓科平安繞境大典」，遶境隊伍最前端由台南「舞魅孃」禮生舉旗前導，破紀錄出動100位辣妹禮生，其中有「廟會女神」封號的藝人曾甜以及「最美禮生」之稱的寧寧成為全場焦點。
台南安平區的福城堂舉辦「福德正神三載圓科平安繞境大典」，此次斥資千萬元擺出大陣仗，「舞魅孃」一舉出動100位辣妹禮生走在遶境隊伍前，更直接搭上藝閣車登場表演，穿著粉色洋裝，披著白色披肩，一出場便萬眾矚目。
除了美女禮生之外，此次「福德正神三載圓科平安繞境大典」還安排有樂儀隊表演、大小閱兵等，廟方指出，遶境範圍都在安平舊部落裡面，不僅出動百位禮生，晚上還有百萬煙火秀。
同時北中南陣頭齊聚，包括120人組成宜蘭國光樂儀隊、舞媂創意舞蹈團、競技啦啦隊、北港藝陣、TUNG TUNG SAMBA森巴樂團等陣頭，另有踩高蹺、龍王水族陣、官將首、台北雙連社，預估約2000人共襄盛舉。
