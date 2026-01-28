南部中心／綜合報導

有網友在台南市教育局，幼兒園不適任人員公告專區，看到名單新增了兩名教保員，其中一人被開罰40萬元，發文提醒家長們要慎選幼兒園。經查，這名劉姓教保員，在一個月內，因為不當推拉孩童，還涉嫌強迫餵食，多達53次，因此遭重罰，並認定終身不得任教於任何教保服務機構。





翻開台南市教育局，幼兒園不適任人員公告專區，近期再新增兩名教保員，其中一人遭到重罰。（圖／翻攝畫面）





翻開台南市教育局，幼兒園不適任人員公告專區，近期再新增兩名教保員，其中一名當事人，被罰了40萬元，有網友截圖，呼籲家長慎選幼兒園。遭罰40萬的劉姓教保員，任職於安南區這所私立幼兒園，經查，她因為對孩童有不當拉扯，以及強迫餵食等行為，一個月內，多達53次，因此遭到重罰。其他家長表示，坦白說我們也不知道，這是我媳婦安排的，老師還可以啦，因為講坦白的，人都會做表面。園方人員表示，因為小朋友有的會挑食，或者是說他新來，新生嘛，因為這個班是新班，有些小朋友他都不想吃東西，也沒有壓著他吃東西，就湯匙放在他的嘴巴前面。

台南幼兒園不適任人員再增! 教保員遭重罰.終身不得任教

去年7月，另一間幼兒園的王姓教保員，也因為對班上女童甩巴掌，被重罰60萬元，終身不得任教。（圖／民視新聞）





據了解，劉姓教保員，在校任職5、6年，爆發不當管教孩童後，去年11月已離職，另一名助理員，則被裁處6萬元並管制一年，園方負責人也因此被罰6萬元並限期改善。園方人員表示，兩個老師目前也都沒有在園所任職，我們也沒有規避這個責任，我們就是也是坦然去面對，配合政府，教育局去做一個訪談的機制。臺南市教育局專委簡文達表示，經調查發現，為人在一個月內對班上幼兒有施以推頭、拍打、拉扯、壓制及強迫餵食等累計達53次的體罰及不當管教行為，顯然已不適合擔任教保服務人員，因此認定委員會決議依法處以40萬元罰鍰並認定為終身不得任教於任何教保服務機構。

去年7月，另一間幼兒園的王姓教保員，也因為對班上女童甩巴掌，被重罰60萬元，終身不得任教。只要涉及不當對待孩童的事件，當事人以及任職學校，都會被公告在網路上，借此警惕，但受害孩童心理的陰影，恐怕短時間很難消除。





