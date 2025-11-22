台南幼兒運動會 歡笑聲不斷

二０二五台南幼兒運動會，市長黃偉哲與小朋友、家長齊聚同樂。（記者陳治交攝）

記者陳治交∕台南報導

二０二五台南幼兒運動會二十二日在永華市政中心西側廣場熱鬧登場，共有六十七隊、九百五十五位小朋友及家長齊聚同樂。市長黃偉哲與大小朋友合作「大球傳遞」揭開序幕，現場歡笑聲不斷，在競賽中享受運動的樂趣。

黃偉哲表示，看到這麼多家長與孩子一起參與，讓運動會現場氣氛熱鬧，感到十分開心。運動會雖然有比賽、名次，但希望大家不要給自己或孩子太大壓力，輕鬆參與、享受過程，健康與快樂最重要。

本次活動安排「推大球」、「呼拉圈賽車」、「滑溜布爬行」及「運球挑戰」四大趣味體能關卡，大朋友帶著小朋友在趣味運動中盡情互動，享受溫馨歡樂的親子時光；「棒球九宮格」、「套套呼拉圈」、「足球彈珠台」、「彈彈桌球手」及「跳跳乒乓球」等五大闖關體驗，集滿通關章即可兌換限量小禮物，為活動增添更多趣味。

體育局長陳良乾指出，父母和孩子一起運動，養成每週至少一小時以上的運動習慣，激發孩子的興趣，建議從休閒育樂性的遊戲開始，陪孩子跑跑步、玩玩球、騎單車，練習不同部位的肌力、耐力和柔軟度，均衡鍛鍊體適能。十一月二十九日將於新營區辦理第二場次幼兒運動會，歡迎市民朋友攜家帶眷踴躍參加，留下美好回憶。