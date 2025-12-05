台南府城胸腔疾病學會凝聚愛肺力量 呼籲早期篩檢、積極治療

「愛肺之友」活動超過兩百位成員共同推廣肺癌早期篩檢與健康教育。（台南市府城胸腔疾病學會提供）

記者林怡孜／台南報導

台南市府城胸腔疾病學會日前舉辦「愛肺之友」年度活動，兩百多位民眾參與。會中聚焦肺癌防治、早期篩檢與治療的重要性。立委林俊憲、南市醫師公會理事長賴俊良、診所協會理事長林士敦等醫界人士出席，共同響應肺癌防治。

會中多位病友分享早期篩檢挽救生命的案例。車聯網產業學會理事長吳盟分指出，他在高雄梓官贊助的肺癌篩檢計畫哩，一百四十名檢查的民眾有十八人發現肺部結節、三人確診肺癌，顯示低劑量電腦斷層檢查的重要性。精神科醫師陳俊升亦分享自身抗癌歷程，感謝成大胸腔外科醫師曾堯麟的治療，也提到他的兒子在受曾醫師啟發後投入胸腔外科並已有亮眼表現。瀛海高中英文老師曾吉男原規劃退休，因抗癌成功後重新投入教職，並成為志工，期盼鼓勵更多學生貢獻社會。音樂老師張安麒因自費篩檢發現早期癌症，術後不僅重獲健康，更奇蹟般自然懷孕，呼籲民眾務必重視身體訊號與健康檢查。

理事長曾堯麟表示，學會除推動肺癌篩檢，也積極參與國際交流，分享台灣在肺節切除等精準手術的成果。早期篩檢、正確診斷、積極治療，加上樂觀心態，就是對抗肺癌的關鍵。