台南府城限量冬至包！ 一年只賣3天 開賣首日即完售

台南府城一年一度的限量冬至包已經開賣，這種外觀如元寶形狀的特色包子，每年僅販售三天，深受民眾喜愛。今年的冬至包更加搶手，有業者表示比去年增加了1000顆，總共7000顆全部訂購一空，開賣首日即告完售。面對豬肉價格上漲，多數業者選擇自行吸收成本不漲價，也因此今年肉包銷量超過菜包，達到6成。許多未預訂的民眾撲空，只能期待明年再嚐美味。

台南府城的冬至包與一般包子不同，特別製作成元寶形狀，象徵吉祥喜氣。然而，目前製作這種傳統冬至包的店家已經不多，使得每年冬至前夕，這款限量美食更顯珍貴。有顧客表示，擔心宣傳太廣，連台南在地人都沒得吃了。店家則回應，傳統冬至包確實已經很少人在製作，建議顧客明年提早預訂。

冬至包的銷售方式幾乎都採預購制度，業者通常會在前一個月公告開放訂購。業者表示，因為供不應求，若沒有提前預訂，現在已經無法購買，因為現有訂單已經讓生產非常緊湊。

週日將迎來冬至，店家總動員，加緊趕工。（圖／TVBS）

台南一家百年餅舖老店也投入冬至包製作，今年的產量比去年增加了1000顆，總共生產7000顆。為了趕工完成訂單，店家全員動員加緊生產。面對豬肉價格上漲約一成多的情況，業者選擇自行吸收成本，維持原價銷售。

值得注意的是，以往冬至包中，菜包的銷量通常比肉包好，但今年因為豬肉價格上漲而肉包價格不變，反而使肉包的銷量提高到6成。無論是肉包還是菜包，在傳統節氣習俗的加持下，冬至包的買氣依然非常旺盛。

