台南廚師自首「持刀殺人」 行凶動機、犯案現場曝光

台南廚師殺人後打電話向警方自首。（圖／東森新聞）





台南新市區的一名王姓廚師於今（29日）凌晨打電話向警方自首殺人，被害人是與同一棟出租套房的房客，2人因為作息問題長期不睦。警方到場時被害人已經明顯死亡，經初步調查後，行凶動機與犯案現場也曝光。

台南廚師殺死鄰居命案現場。（圖／東森新聞）

王姓廚師供稱，因為死者晚上盥洗的聲音影響他的睡眠，雙方已經為了這件事，過去已經發生多次衝突，2人於今天凌晨在屋內走廊相遇起了口角，他回到房間之後就取出一把折疊刀，就朝對方的心臟刺了數刀，事後他癱坐在地1小時之後才跟警察自首。

命案現場是一棟出租套房。（圖／東森新聞）

