台南廚餘處理費喊漲？環保局闢謠：每公升僅3元

近日傳出台南市廚餘處理費用每公升高達8元，市府環保局6日公開澄清。（環保局提供／洪榮志台南傳真）

台南市政府去年10月28日宣布全面禁止廚餘養豬後，廚餘的處理費用也受到關注。近日傳出每公升收費高達8元，市府環保局6日公開澄清說，市府現行的廚餘收運及收費機制均嚴格依法辦理，資訊對外公開透明，目前的處理費標準係合理反映實際成本，並非外界傳言的「高額費用」，呼籲業者與大眾切勿誤信不實訊息。

針對數據落差，市府環保局長許仁澤也詳細說明成本結構。他指出，目前市府收取廚餘進廠處理的收費基準，係以每桶約200公升、每公升3元來計算。若以一般中型餐館的平均產出量推估，每月的廚餘處理費約為4200元，換算成每日負擔僅約140元左右。

廣告 廣告

許仁澤強調，此一數據與外傳「每公升8元」的說法有顯著落差。之所以會出現8元的傳聞，主因在於部分民間清運業者提供的服務，還包含「前端清運、人力成本、車輛折舊及管理費用」，並非單純的「進廠處理費」。他認為，民間業者的服務性計價與市府規定的規費性質完全不同，不宜混為一談，市府絕不會巧立名目增加店家負擔。

環保局也指出，所有收費機制均有法規依據，且數據經得起檢視。市府秉持協助業者妥善處理廢棄物的立場，只要符合收運規定，都會依程序收處，確保整體環境品質。

另外，環保局也呼籲產業與市民投入「惜食行動」。許仁澤建議，應從消費、流通及烹飪等3大面向同步落實源頭減量。其中，消費端：民眾應視需求點餐，避免產生過剩剩食；通路端：販售端可透過媒合食物銀行等機制，讓即期食材發揮最大價值；烹飪端：推廣「全食物飲食」與「全蔬果利用」，善用食材皮、莖等部位，不僅健康也能有效降低廚餘重量，進而減輕後續處理的規費負荷。

更多中時新聞網報導

TPBL》找回贏球渴望 國王客場首勝到手

肺癌年輕化 空汙、油煙是關鍵

台南西市場、高雄鹽埕一市 成功變身