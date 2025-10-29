台南廟宇古蹟修復 補助2億

政治中心／台北報導台中爆發全台首例非洲豬瘟案，現在各地因為廚餘餵養禁令，每天多出大量廚餘等著去化，國民黨立委急著究責，要中央負起責任，不過農業部長陳駿季，則表示台中疫調仍有許多資訊須釐清，行政院長卓榮泰，更喊話中央地方一起合作，但特別也點名台中市，針對露天廚餘去化場地，必須全面有效改進！大量廚餘露天倒在台中市文山焚化廠 卓榮泰點名台中須徹底改善廚餘去化場地（圖／民視新聞）放眼望去，大量蔬果廚餘，全堆在台中文山焚化廠大坑洞，台中爆發非洲豬瘟案，全台豬農禁用廚餘餵豬，台中的處理手段，引發爭議，行政院長對台中下通牒。行政院長 卓榮泰：「目前最重要的是，現在所有廚餘去化場地必須要全面徹底有效的完全改進，尤其是台中，一定要做到全面有效的改進，必須要達到這個標準，我們會強力來檢驗。」國民黨立委護航台中市長盧秀燕 要求中央先負起責任（圖／資料畫面）行政院長卓榮泰點名台中市，但國民黨立委沒一句督促，反倒把責任通通怪到中央頭上。立委(國) 賴士葆：「一個就是海外的邊境管理問題，第二個就是走私的問題，這個都是財政部、都是中央部會要負責的嘛，所以中央政府要先挑起這個責任，再來第二個問題才強調廚餘嘛，廚餘這個政策農業部要講話啊，到底可不可以說禁用?」農業部長 陳駿季：「我們都一再的要求台中市政府，要盡快把相關的這些疫調的一些需要去補強的、需要去補充的部分盡快提供，所有疫調的作為，都是為了釐清所有非洲豬瘟可能的來源，相關的這些責任的釐清，絕對不是在這個疫調裡面要去呈現的。」農業部長陳駿季就理論理，話說得客氣，但民進黨台中在地立委可"凍未條"。立委(民) 蔡其昌：「地方政府原先該負起的責任，到今天為止很可惜我們還沒有看到市政府團隊包括盧秀燕繃緊神經來面對這個事情，(盧秀燕)過去處理危機的方式，可能躲幾天或者再找媒體洗白一下，甚至公布一個她自己很高的民調，八年來被掩蓋掉的問題現在都會一併爆發出來。」台中市爆發全台非洲豬瘟首例 台中市長盧秀燕（右三）的應對方式恐怕也讓她成政治受災戶（圖／資料畫面）一場非洲豬瘟疫情，重創台灣養豬產業，恐怕也讓盧秀燕成為政治受災戶。原文出處：台中廚餘谷嚇人 露天掩埋廚餘！卓榮泰：廚餘去化場地須全面有效改進 更多民視新聞報導台中非洲豬瘟讓盧秀燕現形？苗博雅：「政治補妝術」沒用了！環境部：台中市府未落實稽查「非洲豬瘟案場廚餘」 不符規定成破口說法再反轉！案場再爆「第3名獸醫」 台中市府農業局認：動保處獸醫14日判不採檢

民視影音 ・ 1 天前