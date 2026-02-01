台南廟宇平安遶境大典！ 百位禮生.閱兵儀隊吸睛

台南市 / 綜合報導

台南安平區有一間廟宇，舉辦平安遶境大典，這回斥資千萬元，一早，上百位禮生，不畏低溫走在遶境隊伍內，有的更搭上藝閣車，除此之外還有大小閱兵現場展演，精彩活動實在吸睛，民眾也在周邊搶拍記錄。

上百位禮生，不畏低溫，穿著粉色洋裝，披著白色披肩，一出場氣勢十足，廟方人員說：「麻煩你們注意安全，不要阻礙交通。」遶境隊伍裡面，真的好吸睛，成為全場焦點，有的禮生坐在藝閣車上，準備登場表演，禮生寧寧說：「第一次坐這個(藝閣車)還滿覺得新奇的，而且我們坐很高，覺得有點害怕，其實有點害怕。」禮生曾甜說：「平常都是在台下看著小朋友們坐在上面，然後想說啊好好玩我也想試試看，但我現在坐上來我突然覺得好可怕喔。」

除了美女禮生外，現場還有樂儀隊表演，小小閱兵，加入團隊，整齊劃一的演出，讓人看了目不轉睛，廟方人員說：「遶境範圍我們都在安平舊部落裡面，我們這邊的陣容有百位的禮生，然後有，晚上有煙火秀這樣。」

台南週日一早，會這麼熱鬧，主要是因為，安平區有宮廟舉辦，平安遶境大典，北中南陣頭齊聚，千人陣容，加上晚間的百萬煙火，前後共斥資千萬元，這場遶境，讓廟方與信眾，同時留下難忘回憶。

