台南廟會看熱鬧「異物天降」他下秒滿臉血 55歲男破頭慘縫2針畫面曝光

記者林昱孜／台南報導

新寮鎮安宮為慶祝「開基二媽重光陞座」舉辦遶境活動，18日晚間一名男子濺血。（圖／翻攝畫面）

遶境意外滿臉鮮血！新寮鎮安宮為慶祝「開基二媽重光陞座」，18日舉行大規模祈安遶境活動，現場湧進信徒，施放高空煙火，豈料晚間7時許，突然出現救護車鳴笛聲，原來是有人疑遭「煙火未爆彈」砸傷，周姓男子滿臉鮮血，被緊急送醫救治，現場驚悚畫面曝光。

廟會遶境活動熱鬧滾滾，現場還有施放高空煙火。（圖／翻攝畫面）

廟會熱鬧現場突然發生意外，現場一名男子頭部突然湧出鮮血，他痛到無法言語，用手摀著頭，一旁民眾拿出衛生紙協助止血，一邊還大喊著：「叫救護車」。這起意外發生在18日晚上7時46分左右，鎮安宮廟口熱鬧滾滾，突然異物從天而降，砸中男子頭部，頓時破頭濺血。

廣告 廣告

台南,新寮鎮安宮,煙火,異物,男子,鮮血,鞭炮,意外（圖／臉書粉專霸告授權提供）

據了解，傷者為55歲周姓男子，被緊急送醫後縫合2針已無大礙，其姪子說，該異物約1塊錢大小異物；究竟異物為何？有人說是煙火未爆彈，有人認為是煙火碎片。炸傷現場畫面在網路上曝光後，「這發生什麼事」、「神明真的有保佑才能被炸到」、「這算誰的啊」。

台南,新寮鎮安宮,煙火,異物,男子,鮮血,鞭炮,意外（圖／翻攝畫面）

新寮鎮安宮表示，救護人員已在第一時間做初步傷口處理與包紮，後續也協助送醫做檢查，已經關心傷者狀況，後續也將進行關懷追蹤，感謝大家關心。總幹事助理鄭先生進一步說明，炸傷異物並非高空煙火，而是沖天炮炮灰。

更多三立新聞網報導

她桂田酒店吃buffet「蟑螂腳入口」：刺痛上顎！台南衛生局稽查結果曝光

台南國中生反目開槍揮刀⋯他腿慘遭「射出2洞」！姊護弟心碎：留條活路

嘉義男發臉書限動嗆聲：「殺害總統、國防部長」！鐵捲門一開被抓了

比利時籍女子「走出巷子穿越馬路」客死異鄉 撞死人台南騎士下場曝光

