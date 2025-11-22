台南廢棄放置場大火！7層樓高垃圾山 撲滅恐需一周

台南後壁一處堆放丹娜絲風災後廢棄物的暫置場於21日晚間突發大火，近7層樓高的垃圾山全面燃燒，火光衝天。這場火災規模驚人，燃燒面積約3000平方公尺，相當於一個足球場大小，導致台南周邊14個行政區空氣品質惡化。儘管消防人員已控制火勢，但完全撲滅可能需要長達一週的時間。該暫置場堆放了超過23萬噸的廢棄物，包含廢磚瓦、廢木材、垃圾及波浪板等。

火災規模驚人，燃燒面積約3000平方公尺。（圖／TVBS）

大火發生在台南後壁烏樹林的廢棄物暫置區，火勢猛烈，濃煙伴隨著驚人的烈焰照亮夜空。即使在50公尺外都能感受到高溫，數公里外亦能清楚看見燃燒中的大火球。台南市消防局救災救護第一大隊長邱國禎表示，消防人員正努力建立防火牆，控制這場規模龐大的火災。

消防單位出動了25輛消防車及近60名警義消人員前往救援，環保局也加派重型機具協助。現場一度使用三輛怪手開挖防火牆，但仍無法完全阻止火勢蔓延，大火從夜晚持續燒到白天。經過消防人員的努力，火勢在凌晨2點多獲得控制，但要完全撲滅仍需相當時間。

暫置場堆放了超過23萬噸的廢棄物，包含廢磚瓦、廢木材、垃圾及波浪板等。（圖／TVBS）

當地農民張令騰對火災原因表示懷疑，他認為以目前天氣狀況，廢棄物自燃的機率極低。台南市政府環保局副局長陳幸芬則表示，該暫置場從一開始到現在已堆放約20多萬噸的廢棄物，目前正在辦理發包作業，希望能盡速完成廢棄物的處理與清運。

消防人員的努力，火勢在凌晨2點多獲得控制，但要完全撲滅仍需相當時間。（圖／TVBS）

至於這場大火的確切起因，是人為縱火還是其他原因，相關單位表示需要進一步調查釐清。同時，這場火災也對台南周邊地區的空氣品質造成顯著影響，相關單位正密切監控空氣品質變化，並採取必要的應對措施。