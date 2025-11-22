台南廢棄放置場大火！7層樓高垃圾山 撲滅恐需一周
台南後壁一處堆放丹娜絲風災後廢棄物的暫置場於21日晚間突發大火，近7層樓高的垃圾山全面燃燒，火光衝天。這場火災規模驚人，燃燒面積約3000平方公尺，相當於一個足球場大小，導致台南周邊14個行政區空氣品質惡化。儘管消防人員已控制火勢，但完全撲滅可能需要長達一週的時間。該暫置場堆放了超過23萬噸的廢棄物，包含廢磚瓦、廢木材、垃圾及波浪板等。
大火發生在台南後壁烏樹林的廢棄物暫置區，火勢猛烈，濃煙伴隨著驚人的烈焰照亮夜空。即使在50公尺外都能感受到高溫，數公里外亦能清楚看見燃燒中的大火球。台南市消防局救災救護第一大隊長邱國禎表示，消防人員正努力建立防火牆，控制這場規模龐大的火災。
消防單位出動了25輛消防車及近60名警義消人員前往救援，環保局也加派重型機具協助。現場一度使用三輛怪手開挖防火牆，但仍無法完全阻止火勢蔓延，大火從夜晚持續燒到白天。經過消防人員的努力，火勢在凌晨2點多獲得控制，但要完全撲滅仍需相當時間。
當地農民張令騰對火災原因表示懷疑，他認為以目前天氣狀況，廢棄物自燃的機率極低。台南市政府環保局副局長陳幸芬則表示，該暫置場從一開始到現在已堆放約20多萬噸的廢棄物，目前正在辦理發包作業，希望能盡速完成廢棄物的處理與清運。
至於這場大火的確切起因，是人為縱火還是其他原因，相關單位表示需要進一步調查釐清。同時，這場火災也對台南周邊地區的空氣品質造成顯著影響，相關單位正密切監控空氣品質變化，並採取必要的應對措施。
台南後壁烏樹林廢棄物暫置場深夜大火 台南12區、高雄民眾注意空污
位於台南市後壁烏樹林的廢棄物暫置場，昨天（11/21）晚間驚傳廢棄物火警，現場火勢猛烈，消防局獲報後隨即出動前往灌救，環保局也發文說明受影響範圍為台南市12區和高雄市部分地區，有可能影響空氣品質，提醒範圍內民眾關閉門窗、出門戴口罩。太報 ・ 11 小時前
台南烏樹林20公尺「廢棄物山」惡火 火光衝天恐延燒1週
台南市消防局於21日晚間9時許接獲通報，指出後壁區烏樹林營區內的大型災後廢棄物暫置場起火。現場火勢猛烈，約20公尺高的垃圾山全面燃燒，50公尺外仍可感受到強烈熱浪，不時還傳出爆裂聲。台南市環保局長許仁澤、立委賴惠員、後壁區長李至彬陸續趕往關切。許仁澤表示，目前重...CTWANT ・ 10 小時前
恐延燒1週！台南烏樹林廢棄物暫置場大火 「這14區」空品受影響
台南市後壁烏樹林廢棄物暫置場昨（21）日20時40分發生火警，警消出動大批人力救火，現場大面積燃燒，不斷傳出爆裂聲響，黑煙竄天畫面相當恐怖。消防局指出，火勢在22時22分才順利控制，起火原因尚待調查。環保局起啟動空品監測，指出目前可能影響範圍為後壁區、東山區、柳營區、六甲區、官田區、善化區、新市區、永康區、北區、東區、中西區、安平區、南區、仁德區。鏡報 ・ 10 小時前
台南烏樹林廢棄物暫置場大火 灌救逾5小時控制
（中央社記者張榮祥台南22日電）7月丹娜絲颱風重創台南，災區復原棄置廢棄物的烏樹林暫置場昨晚大火，消防人員灌救逾5小時才控制火勢，阻隔延燒，起火原因有待調查釐清。中央社 ・ 11 小時前
台南烏樹林廢棄物場火勢撲滅 一度影響14區空氣品質
（中央社記者張榮祥台南22日電）台南市後壁區烏樹林廢棄物暫置場昨晚8時許大火，消防局灌救約14小時撲滅火勢。一度影響14個行政區空氣品質，台南市長黃偉哲今天也到場勘查，感謝相關局處支援灌救。中央社 ・ 6 小時前
台南後壁烏樹林暫置場大火 市長黃偉視察殘火處理
記者陳佳伶／後壁報導 台南後壁區烏樹林的丹娜絲風災廢棄物暫置場二十一日晚上發生大火，…中華日報 ・ 5 小時前
